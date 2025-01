¿En qué estado se encontraba la Autoridad de Innovación Gubernamental cuando llegó al cargo?

¿Cómo avanza el proceso de interoperabilidad institucional?

¿Cómo avanza el proceso de la digitalización de los servicios médicos?

¿Para cuándo sería esto y cuánto se ha invertido?

¿Qué pasó con el QR digital que se implementó durante la pandemia, para llevar un control de las vacunas?

El tema de vacunación ya no es tan solicitado como antes, al ser algo que no se requiere en estos momentos se dejó de utilizar. Aunque eso no quiere decir que no vamos a utilizar la tecnología del QR para muchas soluciones. Nosotros queremos asegurarnos de tener una buena estrategia de monedero virtual, algo que considero que depende más de los bancos estatales y privados, en el caso de que puedan formar parte del ecosistema de pagos, pero lo que se busca es apoyarse en las instituciones financieras y no necesariamente crear una ajena. En definitiva, es algo que se va a dar, tanto para que los ciudadanos reciban pagos, como para que puedan pagar.