Asep anuncia apertura de tres consultas públicas para el almacenamiento energético en Panamá

La Autoridad de los Servicios Públicos (Asep) anunció nuevas consultas públicas para recibir comentarios de la ciudadanía, sobre marcos regulatorios que permitan definir mecanismos para el almacenamiento energético.

Se trata de tres consultas públicas, que quedaron contenidas en la Resolución No. 18978-Elec (Consulta Pública No. 002-24), Resolución No. 18979-Elec (Consulta Pública No. 001-24-Elec,) y Resolución AN No. 18980-Elec, (Consulta Pública No.003- 24) en donde explican todos los detalles de la propuesta.

En específico, las propuestas buscan definir mecanismos para incorporar los sistemas de almacenamiento de energía con baterías en el sistema principal de transmisión; incorporar sistemas de almacenamiento con baterías en clientes finales con carga crítica; y modificar las reglas para el mercado mayorista de electricidad para la utilización de sistemas de almacenamiento de energía con baterías para las centrales de generación renovable y se dictan otras disposiciones.

Todos los interesados en emitir comentarios podrán hacerlo hasta las 4:00 p.m. del lunes 19 de febrero del 2024, en el edificio Office Park, Vía España y Fernández de Córdoba, Primer Piso, Dirección Nacional de Electricidad, Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de la Asep. Mientras que los interesados en participar en las consultas públicas tienen hasta el lunes 19 de febrero de 2024.

En una publicación del medio noticioso digital Energía Estratégica, la directora de Electricidad de la Secretaría Nacional de Energía, Guadalupe González, dijo que la agilización de este marco regulatorio permitirá que oferentes de la recién anunciada licitación de 500 MW renovables puedan participar ofertando potencia y energía con la incorporación de almacenamiento en proyectos de fuentes renovables variables como eólica, solar e hidroeléctrica de pasada.

“Estamos en el período de consulta para almacenamiento, faltaría recibir los comentarios de la ciudadanía y que el regulador los tome en consideración para hacer los ajustes pertinentes. Realmente, esperamos que se apruebe en el período estipulado, para que la licitación de 500 MW renovables que anunciamos recientemente se pueda dar en el calendario correspondiente”.

A mediados de enero del presente años, la Secretaría Nacional de Energía (SNE) recomendó a la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (Etesa) elaborar los pliegos de cargo para licitar la compra a largo plazo de energía, potencia y energía asociada, a través de la resolución No. MIPRE-2024-0001384, publicada en la Gaceta Oficial digital No. 29949-A. La SNE ha afirmado que licitación de infraestructura hasta 2046 “es exclusiva para las energías renovables”, y que con esta iniciativa, Panamá se convierte en pionero en la región en incluir sistemas de almacenamiento de energía en proyectos de infraestructura renovables, lo cual garantiza la posibilidad de que estas fuentes, en específico, la solar, puedan aportar, energía y potencia firme.

“En la Resolución MIPRE-2024-0001384 de la Secretaría de Energía se recomienda a Etesa diseñar el pliego para contratar los renglones de potencia, energía y potencia con energía asociada; entonces, el almacenamiento formará parte del generador para que, en caso de tratarse por ejemplo de una central fotovoltaica, pueda también ofertar potencia. En Panamá antes, los eólicos y solares no podían vender potencia, pero, de aprobarse esta propuesta, se abre el panorama para que se pueda ofertar”, aclaró.

La SNE recomendó adoptar la medida con el objetivo de garantizar el suministro de energía eléctrica, mejorar los precios de la electricidad, crear empleos verdes, atraer nuevas inversiones en infraestructura, disminuir la dependencia de los combustibles fósiles, cuidar el medio ambiente y contribuir a la reactivación económica.