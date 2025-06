Contaminación del agua en Azuero eleva el consumo de plástico: piden reciclar botellas

Materia fecal, metales pesados y agroquímicos tienen contaminadas las aguas del río La Villa, que abastece de agua a miles de santeños y herreranos. Esto generó un estado de emergencia en la región de Azuero, el agua del grifo no se puede consumir, tampoco se pueden lavar los utensilios de cocina con ella. Mientras las autoridades solucionan el problema, los afectados deben comprar agua embotellada en plástico. Entonces, ¿a dónde van a parar esos envases?

El vocero del Municipio de Chitré, Alex Vidal, informó que han instalado y habilitado varios puntos de recolección de botellas plásticas, con el fin de reducir el impacto ambiental en el vertedero municipal. Aseguró que esta medida busca fomentar una disposición responsable de los residuos.

“Nosotros hemos iniciado, hace varios días, una campaña de concienciación para que las personas que están consumiendo agua embotellada en plástico se dirijan a las estaciones de reciclaje que tenemos establecidas en todo el distrito de Chitré”, expresó.

Algunos de esos puntos son: la Universidad de Panamá, en el corregimiento de Monagrillo, en el Club de Leones de Monagrillo, en el sector de La Arena, en la barriada Los Guayacanes, en el antiguo mercado de Chitré, el parque forestal, y otros

“Lo que queremos es crear conciencia, porque si estas botellas van al vertedero, vamos a causar una problemática mucho más grande. Lo que queremos es que utilicen las estaciones de reciclaje y el personal del Municipio de Chitré se encargará de darle el manejo correcto. Les pedimos que aprendan y aporten al ambiente reciclando las botellas plásticas de la mejor forma”.

En los comentarios del video donde el vocero da las declaraciones, publicado en la cuenta de Instagram de Azuero Media, los usuarios no están alineados con la intención de proteger el ambiente.

“¿Por qué no hacen algo mejor a cambio de que el pueblo lleve botellas plásticas vacías y le regalan agua en botellas y bolsita de comida?, “no porque esa agua la compré yo y no me han dado ni una gota de agua, que se las pidan a quienes le han dado agua”, “deben pasar por las casas un día específico, eso de ir allá es muy complicado”; son algunas opiniones.

Sin embargo, otras personas hablaron positivamente sobre la iniciativa: “Digamos que por algo se empieza, ojalá se siga haciendo siempre”; “Sí, por favor, yo las estoy recogiendo”, escribieron otros usuarios.