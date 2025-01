Bloqueo de Panamá a lácteos ticos provoca $33 millones en pérdidas; Aprogalpa sustenta error de la OMC

La postura de Panamá e informe

El documento de la Aprogalpa destaca que Costa Rica no demostró que los fechos en los que fundamento la medida 2 sobre “Restricción a la importación de productos lácteos y cárnicos”, con sus dos supuestos: a). La no renovación de las aprobaciones sanitarias de diversos establecimientos costarricenses que producen y exportan los productos en cuestión, y b). La exigencia de Panamá de que Costa Rica se someta a un nuevo procedimiento de elegibilidad zoosanitaria como condición para reanudar el comercio de dichos productos como si se tratase de un país que va a exportar por primera vez.

Julián González Chea, vocero del Comité Técnico Comercial del Sector Productor Lácteo (Pro Lácteos de Panamá), dijo que la apelación se dio, ya que el informe del grupo especial de la OMC no tomaba en cuenta la normativa panameña, no era consistente y tampoco defendía los mejores intereses del país.

El Código Sanitario panameño

La leche es un producto vital para los productores, los consumidores y para la economía del país. El Código Sanitario de Panamá la define como “leche cruda: ... la secreción láctea del ordeño completo de una o más vacas sanas excluyendo al calostro...”. “Esta leche debe tener no menos de 8,5 % de sólidos no grasos y no menos de 3,5 % de grasa láctea y un total de sólidos no inferior al 12 %”.

La “leche cruda grado A es aquella que tiene un recuento de bacterias no mayor de 200.000 por mililitro ni residuos de antibióticos y que desde el momento de su obtención hasta llegar a la planta pasteurizadora se mantenga a una temperatura no mayor de 10C, temperatura que debe ser mantenida hasta su pasteurización. Esta leche provendrá de las granjas de primera clase, cuyos requisitos mínimos están señalados en el reglamento sobre producción de leche”.

Por su parte, la “leche pasteurizada grado “A” es la leche que proviene de la leche cruda grado “A”, la cual ha sido pasteurizada, enfriada y colocada en su envase final en una planta pasteurizadora que llena los requisitos exigidos en el reglamento respectivo. En todos los casos, el examen de la leche debe probar que ha tenido una pasteurización eficiente que se evidencia mediante pruebas satisfactorias de fosfatasa, y en ningún tiempo, después de su pasteurización y antes de su entrega final, debe la leche tener un recuento de bacterias de plato petri que exceda de 30.000 por mililitro o un contenido de coliforme que exceda de 10.000 por mililitro: debe ser negativo a grupos patógenos”.

Estas definiciones del Código Sanitario ilustran la importancia de los estándares y controles a la que es sometida la producción lechera panameña, para garantizar un producto de alta higiene y calidad al consumidor local.

En Panamá, la producción de leche cruda líquida está por el orden de los 178,9 millones de litros al año, de la cual, el 86 % es recibida por la industria procesadora destinada a la producción principalmente de leche fresca, leche líquida larga duración, quesos, yogur y leche evaporada. La actividad de producción de leche cruda genera un valor económico anual de $177,1 millones. Actualmente, existen unos 2.827 productores dedicados a la producción de leche y unas 157.500 cabezas de ganado destinado a la producción de leche. El precio por litro pagado al productor está entre $0,67 a $0,74 para la leche grado A y de $0,40 a $0,55 para la leche grado C.

Panamá importa unas 41.463 toneladas métricas de leche por año, que equivalen a unos 321 millones de litros de leche. Las importaciones son principalmente leche en polvo, entera y descremada grado industrial, quesos, fórmulas maternizadas, helados, yogur y bebidas. El consumo anual de leche en Panamá es de 475,2 millones de litros de leche equivalentes a 113 litros per cápita.