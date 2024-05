Cacao y pescado, entre los principales productos que Panamá exporta al Mercosur: ¿Cuáles son las oportunidades?

Desempeño de las exportaciones al Mercosur

Oportunidades exportables por país

Fuentes de Intelcom aseguran que entre las principales oportunidades de exportación a ese mercado están los productos agropecuarios. A Argentina, por ejemplo, ven oportunidad para exportar bienes panameños como: carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada, deshuesada; despojos comestibles de animales de las especies bovina, porcina, ovina, caprina, caballar, asnal o mular, frescos, refrigerados o congelados. De la especie bovina, congelados, los demás: colas (rabos); café, incluso tostado o descafeinado; cáscara y cascarilla de café; sucedáneos del café que contengan café en cualquier proporción: café tostado, sin descafeinar.

Mientras que a Brasil, carne deshuesada, de bovinos, congelada; café tostado sin descafeinar; artículos de confitería (incluido el chocolate blanco), y en otros, chocolate blanco.

Por su parte, a Paraguay: café incluso tostado o descafeinado; cáscara y cascarilla de café; sucedáneos del café que contengan café en cualquier proporción, café tostado, sin descafeinar; grasas y aceites animales o vegetales y sus fracciones cocidos oxidados, deshidratados, sulfurados, soplados, polimerizados por calor en vacío o atmósfera inerte (estandolizados) o modificados químicamente de otra forma, excepto los de la partida 15.16; mezclas o preparaciones no alimenticias de grasas o de aceites animales o vegetales o de fracciones de diferentes grasas o aceites de este capítulo no expresadas ni comprendidas en otra parte, aceite vegetal epoxidado. También productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado (por ejemplo hojuelas o copos de maíz); cereales (excepto el maíz) en grano o en forma de copos u otro grano trabajado (excepto la harina grañones y sémola) precocidos o preparados de otro modo no expresados ni comprendidos en otra parte, productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado.

Y en Uruguay las oportunidades de exportaciones de bienes panameños, incluyen: café, incluso tostado o descafeinado; cáscara y cascarilla de café; sucedáneos del café que contengan café en cualquier proporción, café tostado, sin descafeinar; pimienta del género piper; frutos de los géneros capsicum o pimenta secos triturados o pulverizados, pimienta sin triturar ni pulverizar.