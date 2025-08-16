Caja de Ahorros prepara lanzamiento de billetera de activos digitales

Dentro de los próximos 60 a 90 días, la Caja de Ahorros (CA) ofrecerá su nueva billetera de activos digitales, como parte de sus proyectos de modernización y agilización de transacciones a nivel tecnológico y de inversiones.

“Será una billetera que nos dará la posibilidad de hacer transacciones con criptomonedas, pero siempre manteniendo el riesgo bajo con las intermediaciones que tienen que ver la convertibilidad de esa moneda. El banco como tal no asume riesgo de ninguna forma en su capital”, destacó el gerente general de la CA, Andrés Farrugia.

Las declaraciones de Farrugia forman parte de los avances que ha realizado el banco, luego que en mayo de este año confirmará su entrada al mundo Bitcoin, a través de la aceptación de la apertura de cuentas para transaccionar en dólares.

La noticia fue divulgada por el alcalde capitalino, Mayer Mizrachi, durante su participación en la Bitcoin Conference 2025, que se realizó en Las Vegas, Estados Unidos.

Durante su participación al evento, Mizrachi confirmó que “el segundo banco nacional más grande, que esta aquí presente esta noche, Caja de Ahorros, va a abrir cuentas en Bitcoin que puedan realizar transacciones fácilmente en dólares. Este es un banco de propiedad estatal”.

Mayer estimó que alrededor de $5 mil millones de transacciones en Bitcoin ocurren al año en Panamá.

A esto, dijo, se le suma que el 70 % del producto interno bruto del país se concentra en la ciudad capital.

“Lo que sea que la ciudad lo haga, hace olas en todo el país y se convierte en tendencia”, destacó el alcalde capitalino, haciendo referencia a los trabajos que hace para adaptar a su distrito con innovaciones como el Bitcoin.