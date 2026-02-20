Corte Suprema de EE.UU. frena aranceles de Trump y sacude el comercio: ¿qué implica para Panamá?

La Corte Suprema de Estados Unidos anuló este viernes 20 de febrero la mayor parte de los aranceles globales que el presidente Donald Trump impuso durante su segundo mandato al amparo de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA). Con una votación de 6-3, el máximo tribunal determinó que el Ejecutivo se extralimitó al invocar poderes de emergencia en tiempos de paz para establecer gravámenes que, en la práctica, constituyen impuestos reservados al Congreso.El presidente del tribunal, John Roberts, sostuvo que la Constitución otorga al Congreso la potestad tributaria y que permitir al Ejecutivo imponer aranceles generales bajo la IEEPA implica una delegación excesiva. Los jueces Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh votaron en contra, al considerar que la norma sí permite medidas de política exterior de ese alcance.El fallo representa uno de los primeros grandes reveses judiciales para Trump en su segundo mandato y golpea el eje central de su política comercial. Desde enero de 2025, la tasa arancelaria efectiva promedio de Estados Unidos subió de 2.5 % a niveles que superaron el 20 %, el mayor registro en más de un siglo. Los ingresos por aranceles alcanzaron $287,000 millones en 2025, según datos oficiales.