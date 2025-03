El 40 % de los trabajadores panameños utiliza inteligencia artificial

Áreas

Desafíos

El 54 % señala como principal reto no depender completamente de la IA; el 42 % se preocupa por la seguridad de los datos; el 38 % destaca la importancia de mantener el criterio humano en las tareas; y el 34 % menciona que los talentos no pierdan su empleo.

Y, ¿cuáles son las desventajas de usar inteligencia artificial en las tareas laborales? La dependencia respecto a la IA (52 %); la pérdida de puestos laborales (48 %); la falta de empatía e intuición humana (37 %); y los errores por falta de información (35 %).

Por su parte, quienes manifestaron no incorporar IA en el trabajo, expresaron que no lo hicieron porque: desconocen cómo usarla (53 %); porque en sus organizaciones no está permitido (21 %); porque no consideran que sea necesario (16 %); y porque les gusta hacer su trabajo sin ayuda de inteligencia artificial (13 %).