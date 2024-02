‘El costo económico de la mala nutrición en el mundo es de $3.5 billones al año’, dice la FAO

La falta de alimentos, el hambre y la desnutrición afectan a todos los países del mundo y las consecuencias de la mala nutrición puede costar billones de dólares a todas las economías. “El costo económico de la mala nutrición es de $3.5 billones al año a los sistemas de salud pública y al desarrollo económico”, equivalente a casi el 3% del producto interno bruto mundial (PIB), afirmó a La Estrella de Panamá, Nancy Aburto, directora de Nutrición de la sede de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en Roma. La especialista en nutrición también alertó sobre el poco acceso que tienen los campesinos a los productos que en ocasiones ellos mismos producen porque la mayor parte termina exportándose, el alto costo en el mercado y la cantidad de alimentos que se sigue tirando a la basura, mientras más de 800 millones de personas padecen hambre, y otros dos billones sufren de desnutrición. Solo en el 2019, 931 millones de toneladas de los alimentos que se produjeron acabaron en la basura de las familias, los comercios minoristas, los restaurantes y otros actores del rubro de la alimentación. “El desperdicio de alimentos es un problema muy grave, porque estamos produciendo una cantidad, por ejemplo, suficiente de frutas y verduras para el consumo de todo el mundo, pero después se desperdicia y luego no tenemos suficiente para todos”, aseveró Aburto, quien recientemente estuvo en Panamá participando del taller “Soluciones basadas en la naturaleza, biodiversidad y nutrición en el sector agricultura, el sector forestal y cambio de uso de suelo de Centroamérica y la República Dominicana”.

Comente, ¿cómo puede contribuir en la nutrición las soluciones basadas en la naturaleza?

Ahora estamos enfrentando unos desafíos enormes en las cuestión de cambio climático y también en la desnutrición. La mala nutrición da desnutrición, sobrepeso, obesidad y enfermedades no transmisibles por dietas no saludables. Para enfrentar esos desafíos tenemos que cambiar nuestra perspectiva y pensar en soluciones que puedan dar más de un resultado positivo a la vez. Por ejemplo, necesitamos soluciones que puedan ayudar con la mitigación de los problemas de cambio climático o ayudar con la adaptación al cambio climático que estamos enfrentando al mismo que tiempo que estamos ayudando a la nutrición y una solución está basada en nuestra dieta. Una dieta saludable viene de alimentos nutritivos y si estamos produciendo diversos tipos de alimentos nutritivos también está bien por el medio ambiente. Entonces, basados en los alimentos que consumimos tenemos tantas opciones para enfrentar los dos desafíos más grandes de la humanidad.

Ahonde en esos desafíos ¿cómo impactan?

La nutrición y el cambio climático son los dos grandes desafíos. Hoy en día estamos enfrentando más problemas basados en el cambio climático, por ejemplo, veranos más fuertes, inundaciones, sequías más prolongadas, todo basado en los efectos del cambio climático que está afectando nuestras vidas hoy, y no hay ningún país en todo el mundo que no está afectado negativamente. También tenemos la mala nutrición, y no hay ningún país en todo el mundo que no esté afectado en una forma negativa por este problema alimentario. La mayor parte de los países tienen varios tipos de malnutrición. Estamos hablando de niños que no están creciendo bien porque están desnutridos, adultos con sobrepeso y obesidad, y luego los problemas que vienen de eso como diabetes, como problemas cardiovasculares, etc.

¿Cuál es el problema? ¿Acaso, no estamos comiendo bien o no se están produciendo los suficientes alimentos?

Los problemas son sistémicos. No estamos consumiendo bien, pero no podemos decir que solo es la responsabilidad mía o tuya, porque tenemos un sistema alimentario que no está produciendo todo lo necesitamos para comer bien o es posible que estamos produciendo pero no está siendo bien distribuido. Tenemos países que están produciendo suficientes verduras y frutas, por ejemplo, pero están exportando todo o la mayor parte, y luego los campesinos, que producen estos productos nutritivos, no tienen la oportunidad de consumirlos, porque el sistema alimentario es muy complejo. Otro resultado del sistema alimentario complejo es el precio de los alimentos. Es posible que en el mercado cerca de nuestras casas existen los productos nutritivos para una dieta o una alimentación saludable, pero son demasiado caros. No es tan fácil decir que no estamos consumiendo bien o no estamos produciendo bien, porque el sistema alimentario global, regional, subregional, nacional, todos los enlaces, es complejo por diversos puntos difíciles en la cadena alimentaria, para que al final podamos consumir bien.

¿Cuáles son las cifras que se manejan actualmente de malnutrición, desnutrición, sobrepeso y obesidad?

En todo el mundo hay casi 800 millones de personas que están sufriendo de hambre, pero al mismo tiempo hay más dos de billones de personas que tiene una deficiencia en vitaminas o en minerales: micronutrientes, lo que significa que están consumiendo suficiente cantidad de alimentos, pero no la calidad de alimentos. También más de la mitad de todos los adultos en el mundo sufren de sobrepeso u obesidad. Casi tres cuartos, 74% de las muertes de los adultos en el mundo, es por una enfermedad no transmisible. La mayor parte de los fallecimientos están relacionados con enfermedades generadas por la dieta, como la diabetes y enfermedades cardiovasculares (...) y no todas son el resultado de una mala alimentación; pero una dieta no saludable, sí es un factor de riesgo para las enfermedades no transmisibles. Entonces, el desafío es demasiado fuerte.

¿Cómo podemos hacer que esos alimentos nutritivos lleguen a nuestra mesa, en estos tiempos de crisis e inflación?

Estamos hablando de los desafíos, pero también son oportunidades, porque tenemos más información de lo que necesitamos para vivir en una forma saludable y cómo podemos consumir una dieta saludable y una alimentación saludable. Sabemos que en la región de América Latina y el Caribe, hay un ambiente de naturaleza que da tantas oportunidades de producir una diversidad de alimentos saludable. Pienso que coordinación entre los productos y la comunicación al consumidor podemos encontrar diversas opciones adecuadas. Hay desafíos económicos, pero si estamos produciendo más productos, más diversidad y hay una demanda más fuerte, seguramente la política pública, el ambiente público puede empujar todo el sistema alimentario para una solución adecuada.

¿Cuál es el rol de la agricultura familiar?

Hay diversas opciones de soluciones con la agricultura familiar. La producción por la familia misma, también tiene oportunidad en el enlace con la alimentación escolar. Hay más oportunidad hoy que ayer en el censo de conexión entre la alimentación escolar y los productores familiares. También hay unas iniciativas para fortalecer los mercados locales para la venta de productos familiares, porque sabemos que a nivel global son los productores familiares los que están produciendo el mayor porcentaje de los alimentos nutritivos. Una solución importante es integrar el ambiente para los productores familiares, para que puedan tener oportunidad de un mercado estable.

¿Qué alimentos estamos consumiendo y nos están ocasionando enfermedades colaterales y mala nutrición?

En la FAO nos gusta decir que no hay alimentos malos, solo dietas no saludable, porque si yo como chocolate, no puedo comer una cantidad enorme porque impulsan una mala nutrición. Pero si consumo un poco está muy bien. Necesitamos una alimentación diversa y aquí está el problema. Sabemos por las estadísticas nacionales y globales que estamos consumiendo dietas no diversas con pocos productos. Lo que sucede es que estamos consumiendo demasiadas calorías, sal y azúcar e insuficiente fibra y vitaminas.

¿Cuál es el costo económico de una mala nutrición?

Hay diversas investigaciones que demuestran el impacto económico a la mala nutrición. Los números, a nivel global, indican que el impacto económico de la mala nutrición en el mundo es de $3.5 billones al año a los sistemas de salud pública y al desarrollo económico. Eso incluye a casi la mitad de los niños menores de cinco años que mueren debido a una forma de mala nutrición, y eso es un impacto económico en este punto, pero también a nivel global; mientras que el 74% de los muertos son basados en las enfermedades no transmisibles y no todos son por motivos de mala nutrición, pero es un gran factor de riesgo la obesidad y el alto consumo de sal.

¿Quiénes son los más vulnerables a la desnutrición?

A nivel global las regiones para la desnutrición más vulnerables tal vez son las zonas rurales en todos los países. También hay zonas en el sur de África donde se puede decir que las cifras son las más altas de la desnutrición que en otras regiones, pero el sobrepeso y obesidad está aumentando en todas regiones. Todos estamos vulnerables.

¿Que tan fundamental es el etiquetado en una alimentación adecuada?

Trabajo a nivel global y puedo decir que en comunicación con diversas culturas y gobiernos nacionales y locales, pienso que la cuestión de etiquetado es una cosa cultural también, porque hay poblaciones que reaccionan a una etiqueta que puede estar positiva en lo que es el cambio de comportamiento, que puede ser un impulso para cambiar un poco la dieta, para consumir menos los productos que debe consumir menos, consumir más los que son más saludables. Pero meramente es una cosa también cultural, insisto. Pero también hay esta cuestión de comercialización de nuestra alimentación (...). Entonces, es difícil decir a nivel global una sola solución en cuestión de etiquetado.

¿Qué tanto de alimentos se desperdician en el mundo?

El desperdicio de alimentos es un problema muy grave, porque estamos produciendo una cantidad suficientemente de frutas y verduras para el consumo de todo el mundo, pero al perderse luego no tenemos suficientes para todos. Entonces, si queremos todos consumir la cantidad de frutas y verduras que la OMS dice que debemos comer, no podemos porque no hay suficientes en el mundo, porque se desperdicia. Aunque antes de eso estamos produciendo al nivel de la granja, pero estamos perdiendo demasiado. Esto es un problema sumamente grave porque también estamos perdiendo toda el agua y los nutrientes de la tierra que se ha usado para producir nuestros alimentos.

¿Anualmente cuánto se desperdicia de alimentos entre el campo y el mercado?

Lo que se desperdicia entre el campo y el mercado es como 17% de lo que se produce; y luego se tira más a la basura en la casa y en los mercados y en los restaurantes, en total estamos perdiendo más o menos 13%. En total, estamos desperdiciando más o menos un tercio de todo lo que estamos produciendo en campo y no lo podemos comer.

¿La tasa de pérdida de alimentos ha variado de algún modo con los años?

Apenas estamos siendo capaz de medir cuánto se desperdicia. En realidad no sabemos exactamente lo que es el cambio a través de diversos años, porque estamos apenas con la Agenda 2030, de los ODS. Hemos mejorado mucho lo que es nuestra capacidad de medir los desperdicios tanto en campo como en casa. Entonces, entre unos años podemos ver cuál es el cambio, pero ahora no podemos decir mucho realmente.