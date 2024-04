El desarrollo socioecocómico de Panamá está por debajo de otros países de la región

El nivel de progreso social que tiene Panamá está lejos de ser idóneo. Datos del índice de progreso social 2023 (SPI, por sus siglas en inglés), muestran que el país ocupa la posición 41 de 133 naciones estudiadas.

El SPI define el progreso social como “la capacidad de una sociedad para satisfacer las necesidades humanas básicas de sus ciudadanos, establecer las bases que permiten a los ciudadanos y las comunidades mejorar y sostener su calidad de vida, y crear las condiciones para que todos los individuos puedan alcanzar su verdadero potencial”.

El estudio toma en consideración tres dimensiones: las necesidades humanas básicas, el bienestar fundamental y las oportunidades.

Tomando en consideración el promedio de estos tres indicadores, la nación centroamericana obtuvo un puntaje de 71,7/100 superando a países como Brasil, Jamaica, Ecuador, Colombia o México.

Aunque estos números parecen positivos, la Gran Alianza Nacional por Panamá (Gana) considera que pierden fuerza cuando se comparan con el progreso social y económico de países con un ingreso per cápita y tamaño similar al de Panamá.

En el documento ‘Ruta para el desarrollo de Panamá’, emitido esta semana, la agrupación que aglutina a más de 150 organizaciones nacionales comparó el desarrollo local con el de Costa Rica, Chile, Uruguay, Eslovenia, Croacia y Letonia, los cuales tienen unas condiciones similares a Panamá. También se midió el desarrollo de nueve “países aspiracionales”, como Estonia, Lituania, Corea del sur, Dinamarca, Irlanda y Singapur, y se evidenció que todavía queda mucho por mejorar.

“Compararnos con los países exitosos nos permite identificar los factores que nos distancian de lograr un desarrollo integral y aprovechar al máximo nuestro potencial”, resaltó la investigación.

Sobre el documento, José Ramón Icaza, miembro del consejo directivo nacional de Gana, comentó a este medio que se busca que el país pase de ser una de las naciones con mayor crecimiento económico, a ser la de mayor crecimiento social integral. “Buscamos que el documento permita construir confianza entre la ciudadanía y las autoridades”.

Icaza explicó que aunque el crecimiento económico le ha brindado al país las herramientas para estimular el desarrollo social, esto no se ha visto concretado. “Si no se cuenta un progreso económico, no se va a contar con los recursos para el desarrollo social. El país ha logrado avanzar el desarrollo social, en algunos aspectos, pero todavía estamos rezagados en la calidad de la educación, la brecha de salud y el acceso a servicios básicos”, ponderó.

“El problema es que la ciudadanía está viendo que los recursos que tiene el país no se están utilizando de forma adecuada, porque se utilizan para atender otras necesidades no apremiantes o se usan de forma opaca”, agregó.

Datos del Latinobarómetro 2023 muestran que entre 2009 y 2023 el nivel de confianza que los panameños tenían en el Ejecutivo pasó de 62,1% a 16%, el Legislativo pasó de 37,6% a 11,3%, el Judicial de 32% a 26,1%. Mientras que la confianza entre personas disminuyó del 19,3% al 14,6%.

Según el análisis de Gana, esto se debe a que la ciudadanía no está obteniendo de sus gobiernos los resultados que espera.

Al comparar el país con las naciones antes mencionadas, la investigación arrojó que en materia de educación de calidad y adecuada para el trabajo, Panamá presenta un retraso del -1,6%, siendo la cifra más alejada de los “países exitosos”.

Otro renglón que tiene mucho margen de mejora es el de oportunidades para todos y servicios públicos de calidad. Acá se muestra un porcentaje de -1,5%. Le sigue, el gobierno eficiente y las instituciones democráticas, en donde el país tiene una brecha comparativa de -1,3%.

Después viene la sostenibilidad ambiental y el cuidado de los recursos naturales, con -0,7%, y por último, la capacidad de competir e innovar -0,5%.

Para solucionarlo, el escrito, que tomó en consideración más de 30 diagnósticos, planes y acuerdos previos, como el Pacto Bicentenario, propone seis proyectos de Estado que buscan “construir confianza” en diversas áreas.

En el plano económico, Gana propone que la próxima administración impulse una legislación que establezca inversiones especiales para la distribución eléctrica y endurecer esquema de multas y supervisión.

A esto hay que sumarle la “construcción de una red de mercados mayoristas en las regiones central y occidental con oficinas de extensión agropecuaria y de información de mercados para impulsar la cadena de frío en el interior del país”.

Otra acción que resaltó es la de “habilitar la construcción del reservorio multipropósito en la cuenca del río Indio y garantizar fondos para indemnización de las comunidades”.