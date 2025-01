El proyecto de reformas a la CSS y su impacto en los jubilados

A juicio del presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), Juan Arias, el proyecto de Ley N°163, que reforma la Caja del Seguro Social (CSS), es el “más importante” de la administración del presidente de la República, José Raúl Mulino.

“Ese proyecto ya tiene dos meses en la Asamblea Legislativa (...). Yo pienso que el proyecto se puede discutir durante el mes de enero y quizás la primera semana de febrero. Tenemos que entender la prisa que conlleva”, valoró Arias, este jueves, durante una conferencia de prensa.

Arias advirtió de las posibles consecuencias que puede traer la no aprobación de este proyecto, en el tiempo previsto. “El mundo entero nos está viendo. Muchas personas están preocupadas por las jubilaciones de los pensionados actuales. Si este proyecto no se aprueba, pueden ocasionar repercusiones enormes y catastróficas”, analizó.

Las palabras del empresario se dan luego de que el presidente de la República, José Raúl Mulino, plantease, en conferencia de prensa, que los jubilados podrían ver mermadas sus jubilaciones en un 13% o un 15%, si el proyecto no era aprobado sin demoras.

La diputada Yarelis Rodríguez, vicepresidente de la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional, dijo a este medio que “la ley es clara y el Estado debe garantizar el pago de los jubilados”. “Si no hay dinero, va a tener que sacar de otro lado para pagarle, pero no se les puede descontar a los jubilados. Y si recordamos, el presupuesto presentado este año para el 2025 contempla los montos para pagarle a esos jubilados”, alegó.

El líder de la CCIAP se mostró tranquilo ante el posible impacto que esta ley pueda ocasionar en las jubilaciones. “Yo estoy seguro de que no se le va a deducir nada a los pensionados actuales. Los jubilados actuales no tienen nada de qué preocuparse, porque el proyecto de ley no los afecta en nada”, agregó.

Desde la cámara reconocen que “las reservas [para pagarle a los jubilados] ya se acabaron”, lo que ocasiona que, de mantenerse la situación actual, tenga de decirse hasta un 15% de las pensiones y jubilaciones, a fin de año. “Yo estoy seguro de que eso no va a pasar. Como panameños nos vamos a poner de acuerdo y vamos a aprobar un proyecto de Ley que va a salvar la CSS y todos los panameños, a largo plazo, vamos a poder disfrutar de nuestras jubilaciones”, valoró.

Al ser consultado sobre la posibilidad de que se concrete un aumento de la edad de jubilación, de manera escalonada, el empresario dijo que “habría que hacer las corridas [de los números]” para vislumbrar la sostenibilidad, a largo plazo, de la propuesta”.

Arias se refirió a la posibilidad de que se incremente el ITBMS, como mecanismo para financiar el programa de Invalidez, Vejez y Muerte de la CSS. “Nosotros estamos en total desacuerdos con eso. Si se sube, se podría ocasionar un efecto de cascada en todos los panameños”, ponderó.

Según el empresario, antes de barajar este tipo de opciones, el Gobierno Nacional debe “apretarse los pantalones”, antes de pedirle más dinero a los panameños.