En Panamá, las pymes continúan bajo una ‘economía de subsistencia’; facturan 10 % por debajo del 2019

El sector de las pequeñas y medianas empresas (pymes) se encuentran sumergidas en una “economía de subsistencia” porque están, en este momento, un 10% por debajo de la facturación del año 2019, confirmó Franklin Martínez, presidente de la Unión Nacional de Pequeñas y Medianas Empresas (Unpyme).

“No podemos hacerle frente a las necesidades que nos está pidiendo el día a día, que, incluso, pueden ser las mismas que teníamos en el 2019, pero que se han visto afectadas porque tenemos menos entradas”, advirtió el presidente de Unpyme.

El golpe económico de la pandemia y los estallidos sociales del 2022 y 2023, que paralizaron las actividades comerciales en el país, se encuentran entre los principales factores de este bajo rendimiento de las pymes.

Para Martínez, todo esto forma parte de los diferentes “embates” que han estado sufriendo las pymes producto de la situación económica del país, aunque reconoció que ésta creó un efecto en el tiempo y en la sostenibilidad de los negocios para hacerle frente a todas estas “crisis”.

“Cuando tú ves que cierran por un mes y durante ese mes tú no puedes cubrir la cuota mínima, que son los gastos operativos, incluyendo el alquiler y la compra de materia prima, uno opta por usar los ahorros que se tienen, pero en la medida que va pasando de cinco a ocho meses, todavía ves el hueco porque no has podido recuperarte del golpe que te dieron los cierres del año 2022 y 2023, evidentemente, comienza un efecto de crisis”, sostuvo.

Pese a que las pymes se encuentran en una “economía de subsistencia”, Martínez aseguró que la inscripción de empresas al campo de la industria se mantiene todavía “de pie”. Según Martínez, los números del Ministerio de Comercio e Industrias arrojan que son 95.000 empresas. Sin embargo, el presidente de Unpyme aclaró que se debe hacer una acotación sobre estos números porque en el 2019 existían 96.000 empresas “saludables” que tenían entre cinco a 20 años de creación, pero con la pandemia se perdió el 40% del parque empresarial.

Indicó que si bien “entre 2019 a 2022 se perdió el 40%, en el 2023 se volvió a perder un 10%, dejando así un parque empresarial de 60% de pymes, que ahora tiene entre dos y tres años, que se encuentran en un periodo de consolidación”.

Que la mayoría de las pymes se encuentren en un período de consolidación, quiere decir, que al no tener clientes fijos, tienen que invertir para darse a conocer y tener una economía sólida, pero mientras esto sucede, esa empresa se maneja con fondos finitos.

Para Martínez, este es un riesgo porque si la economía no está brindando la oportunidad de caminar hacia el crecimiento de los emprendimientos sostenible, entonces, ese 60% de las empresas pueden irse a la quiebra por falta de recursos.

“Eso es lo que normalmente nosotros denominamos el valle de la muerte. Sin embargo, esa teoría ha cambiado muchísimo porque antes hablábamos de que una pyme se mantenía en tres años, pero los economistas, en este momento, hablan de que es menos”, sentenció Martínez, quien además mencionó que lo que viven las pymes no son condiciones únicas de Panamá, sino que se replican en el territorio continental.

Por otro lado, el acceso a crédito sigue siendo uno de los desafíos de las pymes. De acuerdo con el presidente de Unpyme, “desde hace varios gobiernos hemos escuchado del manejo de $500 a $100 millones de fondos, pero casi el 98 % del sector pyme queda por fuera de esos proyectos porque solo el 2% tiene cuentas dentro de los bancos estatales”.

Y, añadió: “cómo vamos a participar de algún programa o proyecto, que, por ejemplo, tenga la Caja de Ahorros, si no tenemos cuentas. Entonces, ya quedamos fuera de ese beneficio. Ante esto, queremos hacer un llamado a socializar esos fondos”.

Para impulsar la capacidad de crédito de las pymes, Martínez recomendó cuatro pilares importantes, que se sustentan en la capacitación sobre el manejo de sus fondos, acompañamiento para establecer una hoja de ruta, identificar los gastos primordiales y la búsqueda de financiamiento, tanto en el sector público como privado.

Todo esto porque, dijo, no existe una banca especializada para el sector de las pymes, ni entidades públicas o privadas que tengan un plan para estas empresas. Ante esto, el presidente de Unpyme pide que se hagan tratos diferenciados, la creación de una microbanca, más proyectos y mejor uso de los fondos que el sector público crea para los microempresarios, ya que, en este momento, dijo, son cosas que “no están sucediendo”.