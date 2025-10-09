España y Panamá impulsan corredor verde y digital que conectará Algeciras-Canal de Panamá

España y Panamá suscribieron este jueves 10 de octubre un Memorando de Entendimiento para dar vía libre a un corredor verde y digital que conectará el Puerto de Algeciras (Cádiz) con el Canal de Panamá.

El proyecto forma parte de la estrategia compartida entre ambos países para la descarbonización del comercio marítimo y la modernización de la conectividad global.

De acuerdo con una nota de prensa, la iniciativa representa un paso decisivo en la cooperación económica y tecnológica entre Panamá y España, así como un impulso a la asociación estratégica entre las dos naciones en lo que se refiere al tránsito internacional de mercancías y la transición hacia energías limpias como el amoniaco o los biocombustibles.

En este sentido, el acuerdo contempla la implantación de combustibles sostenibles e infraestructuras de electrificación entre ambos enclaves marítimos. Con ello, se busca descarbonizar el tráfico marítimo, según reseña el diario local El Conciso de Cádiz.

Este acuerdo también pone aspectos sobre la mesa como la digitalización de la logística marítima y la eficiencia operativa para lograr un transporte marítimo que sea climáticamente neutro.