España y Panamá impulsan corredor verde y digital que conectará Algeciras-Canal de Panamá

España y Panamá suscribieron este jueves 10 de octubre un <b>Memorando de Entendimiento para dar vía libre </b>a un <b>corredor verde y digital</b> que conectará el <b>Puerto de Algeciras (Cádiz)</b> con el <b>Canal de Panamá</b>. El proyecto forma parte de la <b>estrategia compartida</b> entre ambos países para la <b>descarbonización</b> del <b>comercio marítimo</b> y la <b>modernización de la conectividad global</b>.De acuerdo con una nota de prensa, la iniciativa representa un paso decisivo en la <b>cooperación económica y tecnológica</b> entre Panamá y España, así como un impulso a la asociación estratégica entre las dos naciones en lo que se refiere al<b> tránsito internacional de mercancías</b> y la <b>transición hacia energías limpias</b> como el amoniaco o los biocombustibles.En este sentido, el acuerdo contempla la implantación de combustibles sostenibles e infraestructuras de electrificación entre ambos enclaves marítimos. Con ello, se busca descarbonizar el tráfico marítimo, según <b><a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://www.elconciso.es/empresas/puerto-algeciras-inversiones-descarbonizacion-canal-panama_0_2004971433.html" target="_blank">reseña</a> el diario local </b><b>El Conciso </b><b>de Cádiz</b><b>.</b>Este acuerdo también pone aspectos sobre la mesa como la <b>digitalización de la logística marítima</b> y la <b>eficiencia operativa</b> para lograr un transporte marítimo que sea <b>climáticamente neutro</b>.