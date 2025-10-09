Panamá celebra ‘acuerdo histórico’ de paz entre Israel y Hamás

<b>El diálogo como vía eficaz para lograr la paz en Medio Oriente</b>El comunicado enfatiza la <b>voluntad política</b> de las partes involucradas por 'anteponer el diálogo y la reconciliación al enfrentamiento', lo que a juicio de Panamá, demuestra que la <b>vía diplomática</b> sigue siendo el instrumento más eficaz para alcanzar soluciones sostenibles.Finalmente, Panamá <b>reafirmó su compromiso</b> con la promoción de la paz, la estabilidad y los derechos humanos, y extendió un llamado a la comunidad internacional para que acompañe de manera constructiva este proceso.