Panamá celebra ‘acuerdo histórico’ de paz entre Israel y Hamás

El gobierno de la República de Panamá se congratuló este jueves, por el anuncio de la primera fase del acuerdo de paz alcanzado entre Israel y Hamás, calificándolo como un “paso histórico” hacia el cese de hostilidades y la construcción de una paz duradera en la región.

En un comunicado oficial, Panamá expresó su “más sincera felicitación y profunda esperanza” por el entendimiento que busca poner fin a décadas de conflicto e incertidumbre.

Panamá reconoció y destacó el papel crucial desempeñado por el presidente de Estados Unidos y las naciones mediadoras: Qatar, Egipto y Türkiye. El Gobierno panameño subrayó que la labor y el compromiso de estos países fueron decisivos para la concreción del acuerdo.