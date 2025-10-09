  1. Inicio
Panamá celebra ‘acuerdo histórico’ de paz entre Israel y Hamás

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (i), saluda al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu (d), a su llegada al Ala Oeste de la Casa Blanca en Washington, DC, EE.UU.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (i), saluda al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu (d), a su llegada al Ala Oeste de la Casa Blanca en Washington, DC, EE.UU. WILL OLIVER / POOL / EFE
Kathyria Caicedo
  • 09/10/2025 18:27
Panamá se une a las reacciones tras el acuerdo de paz en fase inicial en medio oriente y destaca el rol de la diplomacia.

El gobierno de la República de Panamá se congratuló este jueves, por el anuncio de la primera fase del acuerdo de paz alcanzado entre Israel y Hamás, calificándolo como un “paso histórico” hacia el cese de hostilidades y la construcción de una paz duradera en la región.

En un comunicado oficial, Panamá expresó su “más sincera felicitación y profunda esperanza” por el entendimiento que busca poner fin a décadas de conflicto e incertidumbre.

Panamá reconoció y destacó el papel crucial desempeñado por el presidente de Estados Unidos y las naciones mediadoras: Qatar, Egipto y Türkiye. El Gobierno panameño subrayó que la labor y el compromiso de estos países fueron decisivos para la concreción del acuerdo.

El diálogo como vía eficaz para lograr la paz en Medio Oriente

El comunicado enfatiza la voluntad política de las partes involucradas por “anteponer el diálogo y la reconciliación al enfrentamiento”, lo que a juicio de Panamá, demuestra que la vía diplomática sigue siendo el instrumento más eficaz para alcanzar soluciones sostenibles.

Finalmente, Panamá reafirmó su compromiso con la promoción de la paz, la estabilidad y los derechos humanos, y extendió un llamado a la comunidad internacional para que acompañe de manera constructiva este proceso.

El Gobierno panameño concluyó deseando que los compromisos alcanzados sirvan como prueba de la “fuerza del entendimiento y del valor de la esperanza compartida” para el beneficio de ambos pueblos.

