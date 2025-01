Eventos provinciales inyectarán más de $60 millones a la economía nacional

La funcionaria aseguró que este beneficio no solo impacta a la ciudad de Las Tablas, sino que se extiende a provincias como Herrera, Coclé y Veraguas. Se espera que la ocupación hotelera llegue a su máxima capacidad este fin de semana en la península de Azuero.

El evento, que encuentra su respaldo legal en la Ley No. 116 del 10 de diciembre de 2013, contará este año con unas 105 delegaciones y cerca de 10.000 polleras.

El caso chiricano

Una apuesta segura

El presidente de la Cámara de Turismo de Panamá (Camtur), Ovidio Díaz, resaltó que está “más que comprobado” que los eventos generan turismo y que eso produce economía.

“Todo el que viene va a gastar dinero, los hoteles van a estar llenos, los restaurantes estarán repletos, de eso no hay duda”, remarcó, a la par de expresar que es necesario buscar la manera de replicar estos eventos a lo largo de todo el año, en distintas partes del país.

“Cuando tu reúnes las características que tienen cada una de las regiones de nuestro país, te vas a dar cuenta de que en todas se pueden celebrar eventos culturales y de turismo activo que impactan positivamente en la economía. El problema es que no logramos establecer un ritmo adecuado para que esto se dé de manera permanente”, reconoció.

Para este año, el sector espera contar con 57 % de ocupación hotelera a nivel nacional. “Eso indica que no hemos crecido, pero tampoco hemos disminuido. Las cifras que rondan el 50%, lo que te indica que estás generando una actividad económica que te da para pagar gastos, pero no para crecer”, explicó el especialista.

Díaz aseguró que la meta debe ser llegar a tener una ocupación estable del 70 % anual si lo que se quiere es que el sector crezca. “Eso lo podemos hacer, pero tenemos que vender al país como un destino turístico en lugar de enfocarnos solo en algunas zonas. Panamá tiene que ser nuestro producto turístico”, ponderó.

Añadió que el sector necesita enfocarse en encontrar estrategias para que los turistas se queden en el país por más tiempo. “Estamos muy por debajo de otros países como Costa Rica, en los que el turista suele quedarse por 14 días, en Panamá se quedan solo por cuatro”, apuntó.

En el caso de las ferias locales, el empresario comentó que el problema que tienen es que no se promocionan con la suficiente antelación como para intentar captar más turistas extranjeros. “No hemos sabido posicionar productos como el Desfile de las Mil Polleras o la Feria de las Flores de una manera eficiente en el mercado internacional. Esto hay que promoverlo durante todo el año mediante un proyecto nacional de destino turístico, ya que los turistas suelen planificarse con tiempo”, agregó.

Otro punto que destacó fue el de la necesidad de crear más productos nacionales, como el de Chiriquí o Azuero. “Cuando tú limitas tu oferta turística a pocos productos, la gente no se va a quedar mucho tiempo. Eso lo hacen en Costa Rica, que es nuestro vecino. Están diversificados, nosotros no”, aseguró.

A esto hay que sumarle la necesidad de fortalecer la infraestructura turística de la nación, sobre todo en materia de carreteras, acceso a servicios básicos, medios de transporte y servicios eficientes de recolección de basura. “Eso es lo único que le pedimos al gobierno, no pedimos más que lo que les corresponde por responsabilidad”, dijo.

“Esas son las exigencias que les pedimos al gobierno como al sector privado, y no es excusable que no se estén realizando, porque es su responsabilidad constitucional, es su obligación”, alegó.

El líder de Camtur apuntó que tuvieron una reunión con el gobierno del presidente, José Raúl Mulino, a inicios de su mandato. “Nos reunimos con la nueva administradora de la ATP, pero no hemos sido llamados o consultados después de eso. Yo espero que no piensen que no es necesario hacerlo, porque sí es importante”, acotó.

Díaz anexó que ellos se han mantenido anuentes a reunirse con las autoridades y que le han dado seguimiento a las acciones que están tomando, pero no se han podido sentar a dialogar en una mesa de trabajo. “Como sector, nos sentimos un poco aislados y, aunque no lo sabemos todo, creo que nuestra experiencia nos faculta para proponer algunas buenas ideas, que si se mezclan con las ideas del gobierno, se puede generar valor”, en el sector, concluyó Díaz.