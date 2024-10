Expectativa de contratación de personas mayores de 50 años es del 66,3 %

Desde hace 6 años, Martín no trabaja. Con 47 años, entrega hojas de vida, asiste a ferias y llena formularios en línea de empleo, con la esperanza de proporcionarle estabilidad económica a su familia. Lo intenta, pero no ha logrado concretar una entrevista de trabajo.

Contrario a la realidad de Martín, la encuesta VEA Panamá del diario La Estrella de Panamá muestra que la intención de contratar a mayores de 50 años es positiva; curiosamente, decisión de mando que recae en mujeres, de 35 a 44 años, y las que podrían tener sus negocios radicados en la provincia de Panamá.

Según la encuesta aplicada a 1.547 personas en todo el territorio nacional entre el 1 y 3 de octubre, en el marco de los 100 días de gobierno del presidente, José Raúl Mulino, la contratación a personas mayores de 50 años se ubicó en un 66,3 %, mientras que 22,6 % no lo haría y otro 11,1 % no sabe si lo haría ni respondió. Por su edad, experiencia y conocimientos básicos en comercio, Martín aspira a un salario que oscile entre los $900 y $1.000 para cubrir las necesidades de su esposa e hijo, pero afirmó que de conseguir un empleo el mismo en estos momentos, no superará los $700 al mes, que es lo que ofrecen algunas vacantes que tampoco indican el rango de edad que buscan.

Al analizar los datos de la encuesta denominada “¿Cómo funciona la selección del talento hoy?” de la reclutadora de recurso humano Konzerta, de octubre de 2023, la edad en Panamá sí es un factor determinante para los responsables de Recursos Humanos al llenar vacantes. Un 67 % de los reclutadores de talento sí considera la edad antes de contratar, frente a un 33 % que cree que la edad del aspirante no es determinante

En ese estudio, el 47 % de los encuestados contrató por lo menos a una persona en el rango de edad de 45 a 65 años en 2023.

Del reporte se extrae que el 53 % de los especialistas en Recursos Humanos en Panamá no indica el rango etario solicitado en los avisos de búsqueda laboral, un 27 % confirma que sí lo hace y el 20 % restante, lo hace solo en algunos casos.

Aunque la contratación se limitó a una persona en el último año (2023), según la reclutadora, el 69 % de los encargados de Recursos Humanos respondió que entre el 10 % y 30 % de los talentos que tienen en la empresa tiene más de 45 años, mientras que un 13 % aseguró que el 40 % de su planilla tenía ese rango etario, otro 3 % dijo que ninguno; mientras que otro 3 % mencionó que el 50 % de su personal, y otro 3 % indicó que el 60 % de sus talentos estaban en este rango, frente a un 7 % que aseguró que el 80 % de su plantilla estaba compuesta por colaboradores mayores de 45 años.