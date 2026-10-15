Ganaderos defienden compras de leche del IMA

Las organizaciones de productores de leche del país explicaron, a través de un comunicado a la opinión pública, la base económica de las adquisiciones de derivados lácteos que ejecuta el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), ante los cuestionamientos surgidos sobre esta medida de intervención estatal. A través de una postura conjunta, la Asociación de Productores de Leche de las Provincias Centrales (APLEPC), la Asociación Nacional de Ganaderos (ANAGAN) y la representación de Pequeños Productores de Leche Grado C, manifestaron que la medida no constituye un beneficio particular para las empresas procesadoras, sino un mecanismo de estabilización que protege la producción primaria y el empleo rural. De acuerdo con los dirigentes, durante los periodos de mayor precipitación pluvial, la producción lechera nacional experimenta picos que superan la capacidad habitual de absorción del mercado local. Esta sobreoferta genera caídas en los precios pagados al productor, situación que impacta con mayor severidad a las pequeñas explotaciones ganaderas.

Efecto de las importaciones y TLC

El sector productor planteó que esta coyuntura estacional se agravó por el incremento de las importaciones de productos lácteos, favorecidas por la eliminación progresiva de aranceles contemplada en los tratados de libre comercio. La entrada de lácteos extranjeros, combinada con los excedentes locales de lluvia, mantiene presionados los precios al productor nacional, lo que desincentiva la inversión en el campo y pone en peligro la continuidad de la lechería familiar. Detallaron que, frente a este escenario, el IMA aplica la compra de derivados de mayor vida útil, tales como el queso fresco (con duración de 15 días) y el queso procesado (apto para conservación hasta por seis meses). Este procedimiento retira temporalmente parte del volumen excedente para comercializarlo en épocas de menor producción. Los dirigentes gremiales indicaron que la ejecución del programa respondió a una solicitud formal enviada mediante nota al titular del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares, el pasado 9 de junio de 2026, tomando como referencia intervenciones similares de años anteriores.

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