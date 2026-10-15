IMA aclara que compra de queso nacional no utiliza fondos de emergencia por sismo

La entidad explicó que la adquisición forma parte de un programa de apoyo al sector lechero nacional, cuyo objetivo es evitar pérdidas de leche, reducir el riesgo de recortes en la producción y prevenir una caída drástica en los precios pagados a los productores.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) aclaró que la compra de queso nacional realizada a través de la Asociación de Procesadores de Quesos y Lácteos de Panamá (APROQUELPA) no está vinculada con la emergencia nacional declarada por los efectos del reciente sismo ni se financia con recursos destinados a atender esa situación.

Programa cuenta con B/.1.5 millones para apoyar al sector lechero

Según el IMA, la iniciativa surgió en junio pasado, luego de una solicitud formal presentada por la Asociación de Ganaderos y la Asociación de Productores de Leche Grado C de Provincias Centrales (APLEPC) al ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares. La petición buscaba atender las dificultades que enfrentan los productores ante escenarios de sobreproducción.

La institución precisó que el programa se implementa desde 2017 y ha sido activado en ocasiones anteriores bajo circunstancias similares, con la finalidad de brindar estabilidad al mercado lácteo y respaldar a los productores nacionales.

En cuanto al financiamiento, el IMA detalló que el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) trasladó un fondo de B/.1.5 millones para esta operación. La compra se gestiona mediante APROQUELPA, asociación que agrupa entre 19 y 21 plantas queseras y procesadoras que enfrentan situaciones de sobreproducción.

Asimismo, la entidad aclaró que, aunque el procedimiento administrativo se tramita bajo un solo nombre, el expediente contempla las plantas procesadoras y queseras que cumplen con los requisitos para participar en el programa.

El IMA también recalcó que el queso adquirido no forma parte de los alimentos secos distribuidos casa por casa en las zonas afectadas por el sismo, por lo que se trata de una gestión independiente de las acciones de asistencia relacionadas con la emergencia.