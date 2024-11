‘Hechos del Canal’ entre los mártires del 9 de enero y el primer panameño administrador de la ACP

“Hechos del Canal” es la nueva campaña de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) para conmemorar los 25 años de la vía acuática en manos panameñas.

El evento lanzado este martes 26 de noviembre incluyó un reconocimiento al primer administrador de la ACP, Gilberto Guardia Fábrega, quien falleció este mes de septiembre, a los 69 años.

También se destacó la lucha liderada por los estudiantes del Instituto Nacional el 9 de enero de 1964, que terminó como el Día de los Mártires.

Los 25 años del Canal a manos panameños se ejecutó el medio día del 31 de diciembre de 1999, tras la firma de los Tratados Torrijos-Carter, firmados en 1977, entre el presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, y el general panameño, Omar Torrijos.

“Ese 31 de diciembre nos hicimos dueños de nuestro propio destino. Ya no tenemos excusas, no podemos echarle la culpa a nadie porque 25 años más tarde hemos demostrado no solo que lo podríamos hacer bien, sino que lo podríamos hacer mejor y que somos capaces de hacer grandes cosas como país cuando los panameños nos unimos”, mencionó Ricaurte Vásquez, administrador del Canal.

Según Vásquez “si hay un aporte que hizo la transferencia del canal de Panamá, fue la de subir el espíritu de panameños para saber que podíamos alcanzar grandes realidades”.

Ilya Espino de Marotta, subadministradora de la ACP, por su parte, comentó que el legado del Canal es un sinónimo de compromiso, es un sinónimo de lealtad, es un sinónimo de sobrevivencia.

“Con el Canal de Panamá hemos pasado muchos retos, que hemos superado con creces con una transferencia que fuera imperceptible y una ampliación exitosa para poder lograr crecientes aportes al Estado”, destacó Espino.

La subadministradora señaló que el Canal no solo debe ser sostenibilidad en el tiempo, sino también para las futuras generaciones, la cuenca y el agua.

“Ese recurso hídrico que es el que nos permite realizar nuestros sueños de cada día”, subrayó.

Por el Canal de Panamá pasa el 6 % del comercio global, que conecta 180 rutas marítimas y 1.920 puertos conectados.

Actualmente, lo utilizan 170 países usuarios. Hasta 2023 se generó 14.080 tránsitos de buques.