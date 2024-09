Industria ‘gamer’, blanco de la ciberdelincuencia

La comunidad gamer se mantiene como uno de los blancos principales de la ciberdelincuencia, a quienes suelen atraer con un tema que siempre los “engancha”: ofertas atractivas relacionadas con el juego más popular del momento, revela el más reciente reporte de Spam and Phishing de Kaspersky.

De acuerdo con el informe, la mira está puesta en ellos por el dinamismo de esta industria y el crecimiento en el número de jugadores. Solo en América Latina existen 325 millones de personas aficionadas a los videojuegos, según el informe Newzoo 2024.

De hecho, Kaspersky detectó más de 6.6 millones de intentos de ataques contra videojuegos populares entre jugadores jóvenes durante julio de 2023 y junio de 2024. En el primer semestre de 2024, los usuarios objetivo aumentaron un 30% respecto al segundo semestre de 2023. Las principales amenazas fueron descargadores maliciosos y adware, que se disfrazan como complementos o versiones modificadas de estos juegos para comprometer la seguridad de los dispositivos.

Los videojuegos más explotados por los ciberdelincuentes incluyen Minecraft, con 3.094.057 intentos de ataque, seguido de Roblox con 1.649.745 y Among Us con 945.571 intentos. Otros títulos destacados son Brawl Stars con 309.554 intentos, Five Nights at Freddy's con 219.033, y Fortnite con 165.859. Juegos como Angry Birds (66.754), The Legend of Zelda (33.774), Toca Life World (28.360), y Valorant (28.119) también se encuentran entre los afectados. Además, juegos como Mario Kart, Subway Surfers, Overwatch 2, Animal Crossing y Apex Legends también fueron objeto de intentos de ataque, aunque en menor medida.

Minecraft destaca como el más explotado por los cibercriminales. La razón principal es que el juego permite el uso de modificaciones y trucos, lo que brinda a los jugadores la posibilidad de personalizar su experiencia. Sin embargo, los ciberdelincuentes suelen disfrazar malware bajo la apariencia de estos modos y trucos. Durante el período informado, se registraron 3 millones de intentos de ataque contra más de 120.000 usuarios de Minecraft.