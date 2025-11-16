Innovación panameña impulsa entregas limpias y eficientes en ciudades

Desarrollada en Panamá, esta tecnología de <i>lockers </i>automatizados también ha sido implementada en Estados Unidos. En la ciudad de Nueva York opera bajo una Alianza Público-Privada con el gobierno local, como parte de los esfuerzos municipales para reducir la congestión vial y las emisiones asociadas al transporte urbano. Esta colaboración demuestra el potencial del modelo para integrarse dentro de políticas de movilidad sostenible y modernización logística en grandes urbes.La expansión internacional de esta solución confirma el papel creciente de la innovación latinoamericana en la creación de ciudades más sostenibles y eficientes ante los desafíos del comercio electrónico global.