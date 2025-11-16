Innovación panameña impulsa entregas limpias y eficientes en ciudades

Las entregas de última milla —el tramo final que conecta a las tiendas en línea con los consumidores— se han convertido en uno de los procesos más costosos, ineficientes y contaminantes dentro de la cadena logística global. En los centros urbanos, el auge del comercio electrónico ha multiplicado el tránsito de vehículos de reparto, generando congestión y aumentando las emisiones de carbono.

Frente a este panorama, una empresa panameña desarrolló un sistema de casilleros automatizados que permite consolidar decenas de entregas en un solo punto, reduciendo los desplazamientos y agilizando el proceso de distribución. Con este modelo, los usuarios pueden recoger sus paquetes de forma flexible, mientras que los operadores logísticos realizan entregas más eficientes y con menor impacto ambiental.

El funcionamiento se basa en la consolidación de los envíos en un solo centro de distribución antes de ser redirigidos hacia los lockers, lo que disminuye el consumo de combustible y reduce significativamente los tiempos de entrega. En los lugares donde ya opera, esta red tecnológica ha contribuido a descongestionar zonas de alto tránsito y a mejorar la eficiencia del comercio electrónico.

“Desde América Latina estamos liderando un cambio real hacia una logística más limpia y eficiente”, explicó Frank Terrientes, director ejecutivo de Boxit Holding, empresa creadora de la solución. “Nuestro objetivo es transformar la manera en que se realizan las entregas urbanas, reduciendo el impacto ambiental y mejorando la experiencia de los usuarios”.