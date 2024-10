La Apede respalda proyecto de ley que garantiza el 1 % del PIB en ciencia y tecnología

Iniciativa

El proyecto No. 98 contiene tres artículos y se aprobaron algunas modificaciones.

El Artículo 1 establece que: “El gasto público anual en inversión relativa a investigación científica y desarrollo tecnológico no será inferior al uno por ciento (1%) del producto interno bruto del año anterior, a partir del año 2029”.

Con la modificación, se logró una inversión mínima del PIB estimada cada año, de manera progresiva desde el año 2025 hasta el año 2029, cuando alcanzaría el 1% del PIB. Estas asignaciones serán revisadas y ajustadas anualmente conforme al crecimiento económico del país.

La mitad de dichos recursos serán destinados al Fondo Nacional para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (Fonaciti), para financiar el Plan Estratégico Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Pencyt), incluyendo los programas sectoriales de los ministerios, universidades públicas, centros de investigación, y otras instituciones que realizan investigaciones y desarrollo tecnológico.

La otra mitad de los recursos destinados a la inversión en investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación científica serán destinados a la para maximizar el impacto y fomentar el desarrollo sostenible en áreas estratégicas.

Eduardo Ortega Barría, secretario Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt), calificó como un momento histórico para la ciencia.

“Tenemos décadas esperando esta discusión que creemos que va a transformar este país y convertirlo (...) en un país que se desarrolla social y económicamente, haciendo las inversiones adecuadas”, ponderó Ortega. el avance en primer debate, del proyecto de Ley No. 98.

Y es que para el secretario de Energía “la ciencia impacta todos los aspectos, en los alimentos, en la vida, en el mundo natural y, a pesar de que el mundo cambia para bien o para mal, la ciencia nos puede ayudar a encontrar soluciones nuevas para casi todo lo que hacemos los seres humanos (...)”.

Por lo tanto, enfatizó Ortega: “necesitamos fortalecer la inversión para que podamos incrementar el número de investigadores y la generación de conocimiento. Si no tenemos investigadores, no generamos conocimientos, y si no generamos conocimientos, no innovamos y no generamos propiedad intelectual”.