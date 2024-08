Meduca lanza segundo concurso de cultura empresarial y emprendimiento 2024

El Ministerio de Educación lanzó la convocatoria del Segundo Concurso de Cultura Empresarial y Emprendimiento 2024, que organiza la Fundación Emprendamos.

El Meduca informó a través de un comunicado que el objetivo es promover la creación y gestión de emprendimientos entre los estudiantes con modelos de negocios innovadores, potencialmente autos sostenibles a través del desarrollo de ideas creativas y competitivas.

Esto de acuerdo con lo establecido en el artículo 6 de la Ley 128 de marzo de 2020, el artículo 14 del Decreto Ejecutivo N°2072 del 17 de noviembre de 2021 y el Resuelto No. 2786-AL del 14 de agosto del 2023, donde se establece las bases generales para la premiación de concurso y de esa manera contribuir con el logro de la agenda Panamá 2030.

El concurso, organizado en alianza con Fundación Emprendamos, que preside el señor Moisés Cohen, busca fomentar el espíritu emprendedor entre los estudiantes de duodécimo grado de los colegios oficiales y particulares de Panamá, promoviendo la creatividad y la innovación.

Aquí, cada estudiante puede identificar, potenciar a su comunidad y al país, robustecer el ecosistema emprendedor vinculando los proyectos al desarrollo de actividades básicas en el entorno laboral, y la puesta en práctica de competencias laborales para la vida, y relevantes para el desarrollo profesional y empresarial.

La viceministra Académica de Educación, Agnes de Cotes, explicó que espera que este año participen más escuelas oficiales y, aunque al certamen concurren estudiantes de media de escuelas oficiales, la cultura empresarial debe practicarse desde niños muy pequeños, de acuerdo con el trabajo que realicen.

La viceministra de Educación también se refirió a la continuidad del proyecto y a la importancia que le está dando el gobierno, a través del Meduca, al emprendimiento. “Hay una ley, pero la ministra no necesita una ley, cree que el emprendimiento es posible”, expresó de Cote, señalando que este miércoles estuvieron en el debate del proyecto Mi Primer Empleo, con muchos estudiantes de universidades y de escuelas secundarias oficiales invitados por el Ministerio de Desarrollo Laboral (Mitradel).

El pasado 1 de agosto el presidente José Raúl Mulino lanzó el Programa Mi Primer Empleo, en cuya fase inicial insertará a más de mil jóvenes de 17 y 24 años de edad al mercado laboral, por un periodo de tres meses para hacer sus pasantías, con la intensión de que puedan quedarse trabajando en las empresas.

De Cotes también destacó el rol que juega el maestro en el futuro de los estudiantes y la satisfacción que reciben al saber que sus alumnos son exitosos.

“Donde uno deja al maestro por fuera perdió la mitad del camino de los logros, porque estos muchachos son producto de un maestro que lo apoya y que lo guía. Escuchar que ustedes también reconocen el valor del maestro que impulsa, que acompaña y que tiene un incentivo, porque realmente el mayor pago de un maestro (...) es ver triunfar a nuestros hijos, remando a nuestros hijos. Ese es el mayor paga de un maestro, téngalo por seguro que reciben lo que usted le haya entregado”, apuntó de Cotes.

Por su parte, el presidente de la fundación Emprendamos, Moisés Cohen, dijo esperar que el Concurso Nacional de Emprendimiento Juvenil 2024 más jóvenes se animen a participar, pues en el 2023, en el primer concurso, participaron 12 mil jóvenes de 17 colegios oficiales que conformaron 12 equipos.

“Este es un trabajo en equipo entre el Meduca, CAF y la fundación Emprendamos y hemos puesto mucho tiempo y recursos a este proyecto, porque creemos realmente de que en nuestro país, Panamá, no hay excusa, no debiera haber pobreza y no debiera haber desempleo”, expresó Cohen.

Al mismo tiempo el empresario enfatizó en que la única forma de disminuir, de acabar con la pobreza y con el desempleo es a través de la educación.

“Porque la pobreza no es material solamente, también es mental. Si nosotros no educamos a nuestros jóvenes para que ellos estén preparados para conseguir el mejor empleo posible y para hacer su propio negocio, nunca lo van a ver; y no lo hemos hecho en cien años de historia”. Sin embargo, resaltó que “la gran diferencia entonces la marca la ley 128 del año 2020.

“Nosotros lo decimos no por la ley sino por la ejecución de la ley que ahora lo va a hacer este ministerio (Meduca) con todas las fuerzas y esperamos nosotros, apoyando este concurso 2024, esto va a marcar una gran diferencia en el país. Panamá de antes y Panamá después. Antes y después de que se ejecute la ley”, manifestó.

Alejandro Mendoza, quien con su emprendimiento obtuvo el segundo lugar en el concurso 2023, afirmó que fue una experiencia maravillosa, sobre todo, compartir con compañeros de otras provincias.

Los estudiantes ganadores de 2023 fueron de Bocas del Toro, Darién y la comarca Ngäbe Buglé, con el primer, segundo y tercer lugar, respectivamente.

El concurso tiene como objetivo fomentar el espíritu y la cultura emprendedora en los centros educativos del país, como elementos de progreso y desarrollo. Así como también incentivar la puesta en marcha de proyectos innovadores con la participación de la alianza público-privada, que permita a los estudiantes acceder al mercado nacional.

Del mismo modo, promover la integración de la cultura y gestión empresarial de las diversas áreas y disciplinas del currículo; apoyar a jóvenes emprendedores para que desarrollen proyectos que contribuyan con su crecimiento personal, social y económico, así como el de la comunidad y el país.

El concurso está dirigido a estudiantes de duodécimo de centros educativos oficiales y particulares. Las inscripciones están abiertas desde el 22 de agosto al 13 de septiembre 2024 .La documentación de los participantes por centros educativos debe ser entregada impresa en cada Dirección Regional de Educación. La final del concurso nacional será el próximo 20 de noviembre, en el Centro de Convenciones Ciudad del Saber. L