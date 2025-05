Micro y pequeña empresa: Los cierres de calles están asfixiando a los pequeños negocios

“El cierre de calles está asfixiando a los pequeños negocios, afectando a los trabajadores y dejando sin ingresos a miles de familias. La frágil economía no puede seguir paralizada”, así lo expresó Franklin Martínez, presidente de la Unión Nacional de Pequeñas y Medianas Empresas (Unpyme).

Las declaracionesw de Martínez se da en un contexto de cierre de calles que varios grupo de la sociedad civil, como profesores y educadores, han mantenido en las últimas semanas en rechazo a las reformas de la Caja de Seguro Social (CSS), y que se ha traducido en enfrentamiento con los estamentos de seguridad.

A través de un comunicado, el presidente de Unpyme hizo un llamado al presidente de la República, José Raúl Mulino, y a las autoridades competentes para que garanticen el libre tránsito en todo el territorio nacional.

“Los primeros números rojos los aporta la Micro, y la Pequeña Empresa, quienes sin la oportunidad de llevar el sustento diario por no tenerla libertad de movilización requerida, somos los primeros que sufrimos económicamente mediante la no prestación de nuestro arte, oficio o servicios un día perdido es una paila que no se pone”, advirtió Martínez.

Recordó que las micro, pequeñas y medianas empresas representan más del 85 % de la empresa privada, por lo tanto, son responsables de miles de empleos en todo el país.

Martínez defendió que como el resto del país ellos también se preocupan por la democracia, el respeto a las instituciones y la educación. Sin embargo, dijo, rechaza cualquier intento de romper el orden constitucional y el modelo democrático del país.

Aseguró que “la ley que reforma la Caja del Seguro Social fue ampliamente debatida durante más de cinco meses en diversos foros, con la amplia participación de varios sectores que hoy tratan de desconocer sus actuaciones en dichas negociaciones, también fue debatida ampliamente en la Asamblea Nacional, el principal órgano de representación ciudadana”.

Para el presidente de Unpyme “desconocer ese proceso democrático, participativo y promover su derogación por vías de hecho es un atentado directo contra la Democracia, la institucionalidad y la voluntad del pueblo expresada en las urnas mediante la escogencia de sus representantes”.

También señaló que “los dirigentes magisteriales participaron ampliamente de ese debate, razón por la que les solicitamos que cesen la actividad política y regresen a clases de inmediato, nuestros jóvenes no deben ser rehenes de intereses políticos ni ideológicos”.

Martínez criticó que “Panamá no puede convertirse en un laboratorio de ideologías fracasadas”.

Riteró que rechaza “los intentos de grupos extremistas que buscan imponer modelos autoritarios, ajenos a nuestra cultura democrática, como los que han destruido la libertad en países vecinos. Nuestro país ha construido su camino con esfuerzo, sacrificio, legalidad y trabajo honesto... con esfuerzo y sacrificio hemos construido una nación por la vía democrática”.