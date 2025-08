Ministro de Economía da detalles sobre el presupuesto y recortes a la planilla

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, habló la mañana de este martes 5 de agosto sobre el presupuesto estatal, recortes a la planilla y los planes de inversión.

El presupuesto para 2026 presentado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) es de 34,9 millones de dólares. De acuerdo a Chapman, se envía un mensaje de prudencia financiera.

“Eso no es austeridad porque no es un recorte, pero es una prudencia realmente importante a forma tal que ya lo están reconociendo analistas internacionales”, destacó en una entrevista Telemetro Reporta. Chapman señaló que hay personas que piden austeridad y despidos mientras al mismo tiempo esperan una mayor inversión y crecimiento económico. “Eso suena como esquizofrénico, casi que contradictorio. Lo que sí se está haciendo en esta prudencia es un plan trazado a cinco años donde no hay improvisación, donde lo que se busca es un aterrizaje suave de ordenamiento de las finanzas públicas, descendente, año tras año pasamos de un déficit de 7,5%, este año vamos a estar por debajo del 4% y el próximo año por debajo del 3,5% y al final de la década vamos a llegar al 2%”, destacó.

El ministro detalló que la mayor parte del presupuesto 2026 está enfocada en inversión. “Hay una cantidad de dinero importante para tapar los huecos de las calles y las carreteras del país. Hay dinero para hospitales nuevos y la culminación de obras hospitalarias, para clínicas, para medicamentos. En fin, hay un programa de inversión muy, muy ambicioso que llega a 12% del Producto Interno Bruto”, aseguró.

Además, resaltó que el agua será una de las prioridades. “Se están terminando dos potabilizadoras. Una de las que está cerca de Arraiján, otra en Sabanitas. Y hay muchos más proyectos también en mejoramiento de la infraestructura. Porque la gran cantidad de agua que se produce en el país se pierde en las tuberías. Hay que invertir en la infraestructura”, concluyó.

Para educación se destinarán 5.960 millones de dólares. Chapman cuestionó el cálculo del 7% del PIB para educación. “Hay una asignación arbitraria de poca profundidad de análisis o de pensamiento que asigna 7% del Producto Interno Bruto a educación. De ahí no viene el dinero. Las mejores prácticas presupuestarias del mundo moderno es asignar presupuestos o porcentajes o metas en función, ya sea de los ingresos, los gastos, o una combinación de ambos, que da como resultado aritmético tantos puntos porcentuales del PIB. Y hacia allá estamos apuntando. Ya tenemos un análisis muy profundo de cómo hacer eso de una mejor forma y en el momento oportuno se presentará a gabinete y a la Asamblea”, acotó.

Sobre la planilla, detalló que han hecho una reducción de 4.888 funcionarios. “Por supuesto son vidas, que no es fácil, pero es lo que la gente está pidiendo, y se está pidiendo esa prudencia, esa disciplina”, comentó. “Aquí no hay decisiones improvisadas, aquí ya no existe el olfatómetro, ni la intuición. Las decisiones se analizan, se piensan, se descartan, las que no funcionan y se van analizando, y para un problema se identifican diez potenciales alternativas y se van decantando hasta que se quedan una o dos y se le presenta una recomendación al presidente de la República y se toman decisiones”.