Moody’s Ratings advierte que al próximo presidente le aguardan varios retos

Restricciones fiscales, escasez de agua y problemas de seguridad son algunos de los retos medulares que aguardan a quien gane los comicios generales del 5 de mayo próximo en Panamá, advirtió este viernes, 19 de abril, la calificadora de riesgo Moody’s Ratings. En una nota de prensa, la empresa recordó que Panamá, con una calificación de riesgo de ‘Baa3’ y perspectiva ‘Estable’, destacó que los “los panameños elegirán a su próximo presidente y renovarán la Asamblea Nacional”. “Independientemente de quién gane las elecciones, el nuevo presidente enfrentará crecientes problemáticas fiscales ante el aumento de las tasas de interés, la reducción de los ingresos públicos y la rigidez fiscal. El manejo del agua, el descontento social vinculado a las sospechas de corrupción, los problemas de seguridad y la desaceleración del crecimiento económico son los problemas principales que conciernen al electorado”, señaló la calificadora.

Además detalló los principales puntos del análisis, entre ellos:

La percepción de la capacidad de los candidatos para cumplir sus promesas de campaña será un factor diferenciador en estas elecciones. Los candidatos se presentan en plataformas similares que promueven la inversión privada y la seguridad, por lo que su confiabilidad y eficacia se han convertido en los principales puntos de escrutinio. De hecho, se pondrá a prueba la eficacia del vencedor, ya que una Asamblea Nacional dividida políticamente podría afectar la capacidad del gobierno para la implementación de políticas.

Los planes para abordar el deterioro fiscal determinarán la perspectiva crediticia del soberano. El éxito del gobierno en alcanzar la consolidación fiscal, así como su voluntad y capacidad de hacer frente a la rigidez del gasto ante una base de ingresos reducida, influirán en la perspectiva. Estos esfuerzos se complicarán por las dificultades que enfrenta el soberano desde hace mucho tiempo para elaborar un marco fiscal creíble a mediano plazo.

El Canal de Panamá deberá resolver los problemas de agua y la necesidad de una mejor conectividad. La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) está experimentando niveles de agua críticamente bajos en el canal debido a la constante sequía. Esta situación ha provocado restricciones en el transporte marítimo que incluyen la limitación del calado y la reducción del tránsito, lo que afecta los ingresos y el potencial crecimiento. Las soluciones propuestas incluyen proyectos de infraestructura, nuevas tecnologías y estrategias de adaptación, pero estas conllevan riesgos sociales y de gobierno, por lo que será necesaria una adecuada gestión de riesgos por parte del gobierno entrante.

El desempeño de los bancos está sujeto a condiciones operativas difíciles y la presión sobre los ingresos, independientemente de quién gane las elecciones; no esperamos cambios importantes tras las elecciones. No se prevé que las elecciones tengan un impacto directo o significativo en los bancos panameños, ya que los candidatos no abogan por políticas disruptivas. Nuestro escenario base proyecta menores utilidades para los bancos en 2024 en comparación con el año anterior, pero un perfil crediticio estable en general. Si el nuevo gobierno no resuelve las dificultades fiscales, el aumento de las tasas de interés locales podría presionar aún más la generación de ingresos y añadir estrés al riesgo de activos.