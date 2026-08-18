  1. Inicio
  2. >  Economía
Economía

Movilización de pasajeros en Tocumen crece 15 % en siete meses

Entre enero y julio se registraron 105,770 operaciones de aeronaves, un aumento del 11 % respecto a 2025.
Entre enero y julio se registraron 105,770 operaciones de aeronaves, un aumento del 11 % respecto a 2025.
Por
Lourdes García Armuelles
  • 18/08/2026 00:00
El Aeropuerto Internacional de Tocumen movilizó 13.7 millones de pasajeros entre enero y julio de 2026, superando en 15 % el flujo registrado en el mismo periodo de 2025 y las proyecciones previstas

El Aeropuerto Internacional de Tocumen movilizó 13,719,707 pasajeros entre enero y julio de 2026, un incremento del 15 % frente al mismo periodo de 2025.

Al incluir a los menores de dos años, la cifra asciende a 13,808,023 viajeros, lo que representa un crecimiento del 16 %, superando las proyecciones previstas y reafirmando la importancia estratégica de la terminal para la conectividad internacional, el turismo y la competitividad de Panamá.

Durante julio, Tocumen registró 2,188,412 pasajeros, cifra que alcanza los 2,201,370 al incorporar a los infantes.

75 % del movimiento correspondió a pasajeros en tránsito (1,648,644).
277,555 desembarcaron en Panamá.
262,213 fueron embarcados con origen en el país.

El flujo diario promedio fue de 70,500 movimientos de pasajeros, con picos los domingos, lunes y viernes. En paralelo, se contabilizaron unas 470 operaciones aéreas diarias.

Operaciones

Entre enero y julio se registraron 105,770 operaciones de aeronaves, un aumento del 11 % respecto a 2025 (10,789 adicionales).

90 % correspondió a vuelos comerciales.
6 % a operaciones de carga.
El resto a aviación general, chárter, militares y paradas técnicas.

En julio operaron 14 aerolíneas comerciales de pasajeros y 14 de carga, conectando a Panamá con 91 destinos internacionales y una ruta doméstica.

Las ciudades con mayor movimiento en los primeros siete meses fueron:

Bogotá – 592,388 pasajeros
Miami – 472,163
San José, Costa Rica – 441,642
Punta Cana – 437,600
Medellín – 413,369

El aeropuerto movilizó 149,987 toneladas métricas de mercancías entre enero y julio, un incremento del 8 % respecto al mismo periodo de 2025. Solo en julio se registraron 21,575 toneladas métricas, un aumento del 5 % frente al año anterior.

El gerente general de Tocumen, José Ruiz Blanco, destacó que “estos resultados reflejan la importancia que tiene Tocumen para la conectividad de Panamá y para el intercambio de personas y mercancías entre mercados de la región y el resto del mundo. El crecimiento sostenido del tráfico nos plantea el reto de continuar fortaleciendo nuestras capacidades operativas y de servicio”.

VIDEOS
Lo Nuevo