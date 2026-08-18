Movilización de pasajeros en Tocumen crece 15 % en siete meses

El Aeropuerto Internacional de Tocumen movilizó 13,719,707 pasajeros entre enero y julio de 2026, un incremento del 15 % frente al mismo periodo de 2025.
Al incluir a los menores de dos años, la cifra asciende a 13,808,023 viajeros, lo que representa un crecimiento del 16 %, superando las proyecciones previstas y reafirmando la importancia estratégica de la terminal para la conectividad internacional, el turismo y la competitividad de Panamá.
Durante julio, Tocumen registró 2,188,412 pasajeros, cifra que alcanza los 2,201,370 al incorporar a los infantes.
El flujo diario promedio fue de 70,500 movimientos de pasajeros, con picos los domingos, lunes y viernes. En paralelo, se contabilizaron unas 470 operaciones aéreas diarias.
Entre enero y julio se registraron 105,770 operaciones de aeronaves, un aumento del 11 % respecto a 2025 (10,789 adicionales).
En julio operaron 14 aerolíneas comerciales de pasajeros y 14 de carga, conectando a Panamá con 91 destinos internacionales y una ruta doméstica.
Las ciudades con mayor movimiento en los primeros siete meses fueron:
El aeropuerto movilizó 149,987 toneladas métricas de mercancías entre enero y julio, un incremento del 8 % respecto al mismo periodo de 2025. Solo en julio se registraron 21,575 toneladas métricas, un aumento del 5 % frente al año anterior.
El gerente general de Tocumen, José Ruiz Blanco, destacó que “estos resultados reflejan la importancia que tiene Tocumen para la conectividad de Panamá y para el intercambio de personas y mercancías entre mercados de la región y el resto del mundo. El crecimiento sostenido del tráfico nos plantea el reto de continuar fortaleciendo nuestras capacidades operativas y de servicio”.
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