Movilización de pasajeros en Tocumen crece 15 % en siete meses

El Aeropuerto Internacional de Tocumen movilizó 13,719,707 pasajeros entre enero y julio de 2026, un incremento del 15 % frente al mismo periodo de 2025. Al incluir a los menores de dos años, la cifra asciende a 13,808,023 viajeros, lo que representa un crecimiento del 16 %, superando las proyecciones previstas y reafirmando la importancia estratégica de la terminal para la conectividad internacional, el turismo y la competitividad de Panamá. Durante julio, Tocumen registró 2,188,412 pasajeros, cifra que alcanza los 2,201,370 al incorporar a los infantes.

75 % del movimiento correspondió a pasajeros en tránsito (1,648,644).

277,555 desembarcaron en Panamá.

262,213 fueron embarcados con origen en el país.

El flujo diario promedio fue de 70,500 movimientos de pasajeros, con picos los domingos, lunes y viernes. En paralelo, se contabilizaron unas 470 operaciones aéreas diarias.

Operaciones

Entre enero y julio se registraron 105,770 operaciones de aeronaves, un aumento del 11 % respecto a 2025 (10,789 adicionales).

90 % correspondió a vuelos comerciales.

6 % a operaciones de carga.

El resto a aviación general, chárter, militares y paradas técnicas.

En julio operaron 14 aerolíneas comerciales de pasajeros y 14 de carga, conectando a Panamá con 91 destinos internacionales y una ruta doméstica. Las ciudades con mayor movimiento en los primeros siete meses fueron:

Bogotá – 592,388 pasajeros

Miami – 472,163

San José, Costa Rica – 441,642

Punta Cana – 437,600

Medellín – 413,369