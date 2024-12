Mulino: ‘No habrá impuesto ni al Sol ni al aire’

El presidente de la República, José Raúl Mulino afirmó este jueves, 19 de diciembre, que “no habrá impuesto ni al sol ni al aire”. La reacción del mandatario surge luego de que en días pasados circuló que la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), había presentado cambios regulatorios a lo que denominaron un ‘impuesto al sol’, para aquellas residencias y comercios, que generan energía a partir de paneles foltovoltaicos.

Destacó la importancia de la competencia que debe existir en el mercado entre las empresas solares y de otros tipos para que el precio final de la energía a los panameños pueda seguir disminuyendo.

“No habrá impuestos ni al sol ni al aire, que quede bien claro. No podemos estar incentivando esta industria generadora energía encareciendo los costos al usuario, eso es un desincentivo. Tenemos generadoras tradicionales y estamos con mucha insistencia invitando a que empresarios del sector energético internacional vean en Panamá un buen lugar para crecer en tema de energía solar, así como la energía del viento y no es consonó con esa política. Castigar ahora a la energía producida por paneles solares en detrimento del costo de la misma. Así que no eso no va a pasar”, sentenció el presidente en su discurso semanal.

Tras las declaraciones de Mulino, la Cámara Panameña de Energía Solar expresó su agradecimiento al mandatario por su firme compromiso de proteger y promover la industria solar en Panamá, ya que la declaración del presidente fortalece la confianza en el desarrollo sostenible del país y garantiza el acceso a energías limpias y asequibles para todos los panameños.

“La implementación de un ‘impuesto al sol’ resultaría contraproducente, porque desincentivaría el uso de una tecnología clave para combatir el cambio climático, reducir la dependencia de combustibles fósiles y abaratar los costos de energía para los hogares y empresas”, indicó la Cámara Panameña de Energía Solar.

La organización reiteró su disposición para continuar trabajando en el fortalecimiento de esta industria, promoviendo políticas públicas que beneficien tanto al medio ambiente como a la economía nacional.

Y, llamaron a todos los sectores a unirse en este esfuerzo por un Panamá más sostenible y próspero.

El ‘impuesto al sol’ no es un tema que viene tratando la ASEP desde 2018 y, en febrero de 2019, la ASEP retiró la consulta sobre el cobro a las personas que utilizan la red eléctrica para consumir o inyectar energía.

En ese momento (2018-2019), The World Energy Council Panama, manifestó sus apreciaciones y recomendaciones a la propuesta presentada por la institución bajo el título “Propuesta al reglamento de distribución y comercialización de energía eléctrica”, que trataba sobre un cargo por autoconsumo, es decir, aquellas personas y negocios que utilizan la red eléctrica para consumir e inyectar energía.

La popuesta fue retirada, pero las empresas distribuidoras advertían que los clientes no autoconsumidores —la mayoría— estaría asumiendo también el cargo o impuestos, porque sería ese segmento quienes cubrirían los costos que dejaron de pagar los autoconsumidores con paneles, debido al uso de redes eléctricas y alumbrado público.