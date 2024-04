Organizaciones piden subir un 30% los impuestos a los productos del tabaco en Costa Rica

La Red Nacional Antitabaco de Costa Rica (RENATA) pidió este viernes al Congreso que apruebe el proyecto de Ley para la Responsabilidad Social del Consumo de Tabaco, el cual pretende aumentar los impuestos que actualmente se cobran a los productos de tabaco en un 30 %.

Según RENATA, red compuesta por una serie de organizaciones públicas, no gubernamentales y académicas, este proyecto representa una oportunidad única ya que se ha comprobado que el aumento de impuestos es la medida más efectiva para disminuir el consumo de tabaco.

Subir los impuestos favorece la cesación y la disminución del consumo de tabaco que afecta especialmente a principiantes, jóvenes y a la clase socioeconómica baja, indicó RENATA.

“La industria tabacalera no está de acuerdo con los impuestos porque dice que al aumentar el precio al consumidor aumenta el contrabando. ¿Pero entonces por qué los precios de los cigarrillos legales, fijados por la propia industria tabacalera, aumentaron muy por encima de la inflación?”, dijo en un comunicado el representante de RENATA, Jeancarlo Córdoba.

Según los datos de RENATA, entre 2016 y 2020 el impuesto específico sobre el tabaco aumentó menos del 7 %, mientras que el precio de la marca legal más vendida subió casi el 30 %”.

Para la Red, la evidencia internacional muestra que el contrabando no depende de los impuestos, sino de otros factores vinculados con la institucionalidad, la fiscalización y la corrupción.

“La reacción inmediata de quienes no están de acuerdo con esta medida fue alertar sobre el comercio ilícito. Sus argumentos se fundamentan en supuestos estudios de los que no se conoce metodología alguna. Sería ideal que digan cómo hicieron esos estudios cuando brindan la información ya que no existe prueba independiente”, puntualizó la RENATA en su comunicado de prensa.

La ley antitabaco aprobada en 2012 en Costa Rica establece un impuesto a los cigarrillos para contribuir a cubrir los gastos en el sistema de salud, obliga a colocar información preventiva en las cajetillas y prohíbe la publicidad y el fumado en sitios públicos, entre otras disposiciones.

El impuesto le genera al Estado cerca de 60 millones de dólares anuales que son destinados a los servicios de salud y a campañas de prevención del tabaquismo.

Según RENATA, cada año el tabaquismo genera un costo médico en Costa Rica de unos 600 millones de dólares, causa unas 2.000 muertes y provoca 16.000 casos de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cáncer y enfermedades cardiacas, entre otras.