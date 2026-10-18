Panamá cobrará $17.4 millones por póliza paramétrica tras sismo de 7.7

El Estado panameño recibirá un desembolso de $17.4 millones proveniente de la póliza de cobertura catastrófica contratada con el Mecanismo de Seguros contra Riesgos Catastróficos en el Caribe (CCRIF SPC, por sus siglas en inglés), tras el sismo de magnitud 7.7 registrado el pasado 9 de octubre de 2026. Los recursos, cuyo costo de prima fue asumido por el Fondo de Ahorro de Panamá (FAP), ingresarán a las arcas públicas en un plazo no mayor a 14 días posteriores al evento sísmico.

El mecanismo opera bajo la modalidad de seguro paramétrico. A diferencia de las coberturas tradicionales, no requiere una evaluación previa de daños en el terreno para la liberación de los fondos. En esta ocasión, los modelos técnicos de CCRIF SPC registraron una aceleración máxima del suelo de hasta $0.5 g., lo que superó el punto de activación de pérdidas gubernamentales establecido en el contrato.

Según reportes del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a través de la Dirección de Inversiones, Concesiones y Riesgos del Estado (DICRE), la póliza específica contra terremotos requirió el pago de una prima de $1.5 millones financiada con el presupuesto del FAP. El desembolso confirmado equivale a más de 11 veces la inversión realizada para dicha cobertura, cuya protección máxima contratada alcanza hasta $43 millones.

Víctor Mojica Caballero, secretario técnico del FAP, explicó la función de este esquema dentro de la gestión financiera del Estado. “El seguro catastrófico complementa el mandato de estabilización del Fondo. Financiar sus primas permite que el país cuente con recursos en los primeros días de una emergencia, sin tener que retirar ahorros ni aumentar la deuda. Así se fortalece la resiliencia fiscal del país sin debilitar las finanzas públicas”, planteó el funcionario.