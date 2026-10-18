Panamá cobrará $17.4 millones por póliza paramétrica tras sismo de 7.7

El Estado panameño recibirá un desembolso de $17.4 millones proveniente de la póliza de cobertura catastrófica contratada con el Mecanismo de Seguros contra Riesgos Catastróficos en el Caribe (CCRIF SPC, por sus siglas en inglés), tras el sismo de magnitud 7.7 registrado el pasado 9 de octubre de 2026. Los recursos, cuyo costo de prima fue asumido por el Fondo de Ahorro de Panamá (FAP), ingresarán a las arcas públicas en un plazo no mayor a 14 días posteriores al evento sísmico.
El mecanismo opera bajo la modalidad de seguro paramétrico. A diferencia de las coberturas tradicionales, no requiere una evaluación previa de daños en el terreno para la liberación de los fondos. En esta ocasión, los modelos técnicos de CCRIF SPC registraron una aceleración máxima del suelo de hasta $0.5 g., lo que superó el punto de activación de pérdidas gubernamentales establecido en el contrato.
Según reportes del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a través de la Dirección de Inversiones, Concesiones y Riesgos del Estado (DICRE), la póliza específica contra terremotos requirió el pago de una prima de $1.5 millones financiada con el presupuesto del FAP. El desembolso confirmado equivale a más de 11 veces la inversión realizada para dicha cobertura, cuya protección máxima contratada alcanza hasta $43 millones.
Víctor Mojica Caballero, secretario técnico del FAP, explicó la función de este esquema dentro de la gestión financiera del Estado. “El seguro catastrófico complementa el mandato de estabilización del Fondo. Financiar sus primas permite que el país cuente con recursos en los primeros días de una emergencia, sin tener que retirar ahorros ni aumentar la deuda. Así se fortalece la resiliencia fiscal del país sin debilitar las finanzas públicas”, planteó el funcionario.
En la actualidad, el país mantiene tres pólizas de tipo paramétrico con CCRIF SPC: una dirigida a eventos sísmicos y dos para exceso de lluvias. El FAP financia directamente la cobertura de terremoto y una de las de lluvia, mientras que la tercera se cubre con partidas del Gobierno Central, indicó el MEF en su comunicado de prensa.
Entre los años 2023 y 2025, el FAP destinó $8.9 millones para el pago de primas. En ese mismo periodo, la activación de las coberturas generó ingresos para el Estado por el orden de $44 millones, desglosados en $26.7 millones por las lluvias registradas en 2024 y los $17.4 millones derivados del reciente sismo. Desde la incorporación de Panamá a CCRIF SPC en 2018, los desembolsos acumulados a favor del país suman aproximadamente $47 millones.
El marco legal que sustenta esta operación se apoya en el artículo 6 de la Ley 38 de 2012, el cual faculta al MEF a contratar seguros contra riesgos catastróficos. La normativa estipula que el gasto anual en primas no debe rebasar el 0.3% de los activos del FAP, fijando un tope de $9.4 millones para el ejercicio fiscal 2026. Las autoridades evalúan en este momento la propuesta presupuestaria del Fondo para el año 2027.
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