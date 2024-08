Panamá logra nuevo precio récord en subasta privada de café Geisha

El café Geisha cultivado en Panamá volvió lograr un hito en subasta. El nuevo récord en precio promedio ascendió a $1,611.60 en proceso natural. La subasta privada fue organizada por Hacienda La Esmeralda, reconocida por ser pionera en el cultivo de la variedad Geisha en las tierras altas de la provincia de Chiriquí desde el año 2004.

En el evento, celebrado el 22 de agosto de 2024, la familia Peterson subastó un total de 20 lotes de café Geisha con dos lotes de cinco kilogramos y 18 lotes de 10 kilogramos. Los resultados fueron de cinco lotes con un precio entre $950/kg a $1000/kg, y 15 lotes excediendo $1000/kg, con el precio mayor alcanzando $7,532/kg.

El café Nido San José, cultivado a una altitud de 2,050 metros sobre el nivel del mar en la región de Cañas Verdes, es conocido por su excepcional calidad y perfil de sabor único. El lote fue nombrado por los nidos de quetzales que habitan el área, siendo un gran ejemplo de agroforestria.

El precio mayor alcanzado fue de $75,320 por 10 kilogramos de Nido San José, reflejando el alto valor y la demanda por este producto de café de alta gama.

Este impresionante resultado no solo establece un nuevo récord para la Hacienda La Esmeralda, sino que también supera el promedio de $1,383.72/kg logrado en la subasta del Best of Panama, realizada por la Asociación de Cafés de Especialidad de Panamá el 8 de agosto del 2024. Este récord previo fue ya notable por su altura, y el nuevo precio promedio alcanzado subraya el creciente interés y la apreciación por los cafés de origen especial.

“La extraordinaria calidad de nuestro café Nido San José ha sido reconocida una vez más por los compradores internacionales. Estamos encantados de ver cómo nuestros esfuerzos en el cultivo y la producción continúan elevando el estándar en la industria del café”, comentó Rachel Peterson, representante de la Hacienda La Esmeralda.

El año 2024 marca dos décadas desde el descubrimiento de la variedad Geisha. El arte de la subasta tuvo un gran enfoque en Panamá, en sus animales y plantas, con el fin de celebrar los 20 años desde el descubrimiento del café Geisha mediante un homenaje a la ecodiversidad de las tierras altas. Este año también marca la decimoséptima subasta de Hacienda la Esmeralda, distinguiendo esta subasta privada anual como la más antigua de Panamá, siendo la primera finca en implementar esta práctica en el país.

