Panamá ‘no’ escapa de los riesgos globales y ya los está viviendo, dice experto

Riesgos sociales

Por otro lado, Herrera Perdomo dijo que algo muy interesante de Panamá es que este país es visto dentro del Foro Económico Mundial, como una de las tres naciones de América Latina considerada de altos ingresos, acompañado de Chile y Uruguay, lo cual “no” ha sido un tema casual, puesto que son años de construcción de una prosperidad y beneficio económico para todos sus ciudadanos.

No obstante, lamentó que si uno comienza ver la historia reciente de Panamá, ha estado llena de conflictos sociales que no se veían hace muchos años, pero que se ha venido polarizando. “Un tema que pareciera económico, gubernamental, fue el tema de la minera que se convirtió en un emblema de la frustración social. Pero esa frustración social fue habilitada alrededor de información, no en todos los casos cierta, y en algunos casos de información falsa. Haciendo que Panamá esté sufriendo lo mismo que en otros países, que es una polarización completa desde su sociedad, porque cada uno considera que la verdad que ellos dan, a través de esa información creada, es la cierta”, apuntó Herrera Perdomo.

Indicó que otro tema que vive Panamá hoy, mucho “más complejo”, es que estamos a meses de las elecciones presidenciales, y lo que se ha visto es que a través de mecanismos de construcción de información “incorrecta” o información “falsa”, los votantes pueden ser influenciados. “Todos los panameños tienen la gran responsabilidad de ser ciudadanos digitales responsables, validar sus fuentes de información, fuentes confiables y estructurarlas, porque no todo lo que llega en redes es cierto, y por eso tenemos, cada uno, que tomar nuestras precauciones. Eso por el lado social”, manifestó.

¿Qué pueden hacer las empresas frente a este panorama? Con respecto a las empresas, comentó que en estos momentos están teniendo una disrupción total en la cadena de valor y no solo en lo que tiene que ver con la cadena de abastecimiento, sino también en el acceso a ciertos productos tecnología que está restringido, por todas las situaciones de conflictos armados y geopolíticas que hay en el mundo.

Por otro lado, añadió que los conflictos armados han hecho también que se encarezca profundamente el transporte, así como también el acceso a productos, similar a lo que ocurrió con la pandemia de covid-19, que frenó la cadena de valor.

“Esto está haciendo que las organizaciones tengan que reimaginar su cadena de abastecimiento, pero no solo su cadena de abastecimiento, sino que como hay una desaceleración económica, una inflación, sus clientes tampoco tienen la misma capacidad de compra ni las expectativas que tenían anteriormente, por lo cual tienen que reacomodar totalmente el modelo de producción”, manifestó Herrera Perdomo, enfatizando en que estos riesgos demandan articulación de compromisos.

“Tenemos que enfocarnos en lo que tenemos que enfrentar, pero tiene que ir articulado. Las asociaciones público-privada y las iniciativas colegiadas es lo que tenemos que hacer. No importa si el gobierno hace las mejores actuaciones o si el sector privado no las secunda y las habilita, la sociedad civil no la va a recibir; y si la sociedad civil hace acciones que no están integradas con el gobierno y el sector privado, va a pasar simplemente un conflicto social. Necesitamos hacerlo articuladamente entre todos”, puntualizó.

En conclusión, los resultados del informe de riesgos del goro destacan una perspectiva predominantemente negativa para el mundo a corto plazo, que se espera empeore a largo plazo. Si bien el 30% de los expertos globales espera una alta probabilidad de catástrofes mundiales en los próximos dos años, casi dos tercios esperan que esto ocurra en los próximos 10 años.