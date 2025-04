Panamá no se plantea imponer aranceles recíprocos a EE.UU.

”Para Panamá responder con un arancel recíproco a las importaciones de Estados Unidos no va a afectar a más nadie que no sea nuestro propio consumidor y nuestro propio productor. Esa no es la vía”, así planteó el viceministro de Comercio e Industrias, Carlos Hoyos, la postura de Panamá respecto a si quiere o no imponer aranceles recíprocos a Estados Unidos, su princial mercado, tanto de importación como de exportación.

Hoyos explicó durante una entrevista en Telemetro Reporta que no considera que esto representa un problema real para Panamá porque a comparación de los aranceles que se han aplicado en la región, el país sigue teniendo ciertas ventajas competitivas.

Por lo tanto, advirtió que si Panamá termina estableciendo un arancel recíproco a Estados Unidos, quien va a pagar ese costo es el consumidor panameño.

“Los productos que se importan desde Panamá también tienen una utilidad muy importante en el consumidor, no solo final, sino también al consumidor industrial de transformación y el productor panameño que en gran medida depende mucho de productos importados de los Estados Unidos, como es el maíz”, mencionó.

El viceministro detalló que con el arancel del 10% el costo adicional que tendrá las exportaciones panameñas dependerá de la demanda y competitividad con otros mercados que tienen un arancel más altos.

Planteó que en el actual escenario el arancel del 10% es el más bajo que ha establecido los Estados Unidos, es decir, que el 10% es como el nuevo arancel del 0%.

Hoyos adelantó que el Gobierno esta trabajando para poder ser exlcuido en la lista de aranceles de Estados Unidos. “Nosotros estamos tratando de que ese sea el caso. Lo que ha manifestado nuestras reuniones ha sido muy positiva porque la relación entre Panamá y Estados Unidos son positivas”, dijo.

Aseguró que hasta el momento el presidente estadounidense, Donald Trump, “ha bajado la marea un poco”. Además, agregó que la relación entre Estados Unidos y Panamá ha cambiado de una diplomacia tradicional a una transaccional.