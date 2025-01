Potabilizadora de Howard, a la espera de modificaciones técnicas de la ACP

Para poder construir la infraestructura eléctrica de la toma de agua y la estación de bombeo, que va a abastecer la planta potabilizadora José E. Rodríguez, en Howard, es necesario que la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) modifique unos contratos de concesión de uso de tierras y aguas que mantiene la vía interoceánica.

La ACP explicó a La Decana que estos cambios se encuentran en espera de aprobación en estos momentos. “Eso ultimo que se está analizando ya está en la ultima fase”, puntualizaron, sin dar más detalles de cuánto puede durar este procedimiento.

Las palabras de la entidad se ofrecen luego de una publicación de este medio, en donde una fuente vinculada a la pasada administración del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) señaló que los retrasos en este proyecto, que estaba previsto para finalizar el 31 de diciembre de 2024, se debieron, en parte, a que la ACP no habría dado los permisos de compatibilidad para la construcción de la línea eléctrica.

“Creo que [los permisos] para la compatibilidad de la línea eléctrica todavía no los han dado”. “Esto no se puede hacer hasta que la ACP dé el permiso y todavía no lo ha dado. Desde el 2017 hasta el 2025 y todavía no han dado el permiso de factibilidad de la línea eléctrica”, manifestó.

Sobre estas afirmaciones, desde la administración del Canal de Panamá resaltaron que “el proyecto de la red de tuberías para abastecer de agua la planta potabilizadora de Howard no es un proyecto del Canal de Panamá”.

“El Canal de Panamá revisó y aprobó las solicitudes de permiso de compatibilidad con la operación del Canal para la construcción y operación de la planta potabilizadora de Howard, presentadas por el Idaan en su momento. Esta aprobación fue formalizada mediante la Resolución No. ACP-JD-RM-18-989 de fecha 21 de agosto de 2018”, agregaron.

La fuente de la pasada administración del Idaan alegó que el proyecto pasó por unos cambios por parte de la ACP. “[Ellos pidieron] cambiar la toma de agua, producto de la salinidad del lago. Es el mismo motivo por el cual están cambiando la toma [de agua] desde Paraíso hasta Gamboa. Eso fue un tema de la ACP, los tiempos que la ACP demoró en dar [los permisos de] compatibilidad del proyecto fueron muy largos”, afirmó.

Estos postulados fueron aclarados por la ACP, que aseguró que el cambio se debió a que habían ubicado la toma de agua en el Corte Culebra, en donde hay “mucha turbiedad [del agua]”. “Se coordinó con el Idaan y al final se acordó reubicarla por esta causa, no por la salinidad”, justificaron.

Sobre la compatibilidad de la línea eléctrica para la estación de bombeo de agua cruda y la potabilizadora de Howard, detallaron que esta fue solicitada en enero de 2022 y que ya fue aprobada mediante la Resolución ACP-JD-RM 22-1322 de 23 de septiembre de 2022.