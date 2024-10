Primer debate sobre la modificación a la Ley Fiscal, ¿Qué temas priorizaron los diputados?

Para casos de Estado de emergencia nacional, declarado por el Consejo de Gabinete, el proyecto de modificación a la LRSF establece un límite máximo de la excepción que no podrá exceder un 1,5 % del PIB nominal o el costo asociado estimado al Estado de emergencia, cualquiera sea la cantidad menor.

Así como establecer que el Sector Público No Financiero (SPNF) mantenga un superávit primario, a partir de la vigencia fiscal 2028, consistente con la reducción de la deuda neta/PIB al nivel prudente establecido.

La Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional (AN) inició este lunes el primer debate del proyecto de ley 138, que modifica y añade artículos a la Ley 34 de 2008 de Responsabilidad Social Fiscal (LRSF), que presentó el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman.

Mientras que al diputado independiente, Eduardo Gaitán, le llamó la atención la creación del Consejo fiscal, que estipula el nombramiento de tres miembros designados por el Ejecutivo para los próximos siete años y con dieta designada.

Yovani Ruiz, asesor del MEF, informó que el proyecto de ley 138 no está creando un nuevo consejo, ya que eso ya existe actualmente en la ley, lo que se está haciendo es adecuar sus funciones para hacerlo más operativo.

Otro que también se pronunció con los cambios fue Mario Roberto Amaya, presidente de la junta directiva del Fondo de Ahorros de Panamá (FAP), quien mencionó que no tienen objeción en la suspensión de los aportes que debe dar el Canal de Panamá al FAP por los siguientes tres años y que se reanudaran para el período 2027.

Sin embargo, la diputada Patsy Lee comentó que sí era conveniente eliminarlo y cuáles fueron sus razones, tomando en cuenta la relevancia de estos ingresos para el país.

Fernández comentó que según la regla fiscal del FAP sus ingresos se deben medir acorde al comportamiento del producto interno bruto del próximo año en curso, una situación que dejó al MEF sin elementos para hacerlo porque son porcentajes que no mide, ya que, hoy por hoy el único que da cifras oficiales es el Instituto de Estadística y Censos, quien solo da cifras reales y no proyecciones.

Bloise, por otra parte, indagó sobre las posibilidades de que el MEF destine un presupuesto específico a inversión.

A lo que el ministro del MEF encargado señaló que sería una medida incompleta, ya que todo lo que tiene que ver con inversión se debe dar bajo un plan estratégico de gobierno.

Aclaró que aún con ese documento las inversiones que busca hacer el Gobierno no se harían todas en un año, sino a lo largo del tiempo.

Calificó que lo presentando en el proyecto de ley 138 “simplemente es un tema de prioridades”.

Asimismo, el diputado independiente consultó que ante tanto incumplimiento a la LRSF si el MEF ha analizado establecer algún tipo de sanción.

El ministro encargado indicó que hasta el momento, el tema no ha estado en ninguna conversación, pero ve injusto que tanto al ministro del MEF como al presidente de la Comisión de Presupuesto de la AN se les quiera sancionar por un incumplimiento que no pueden controlar.

Aseguró que una sanción puede ser algo a discutir, pero no debe ser tan severa porque se pierde el efecto de flexibilidad o ejecución en el presupuesto. “Cuando todos tienen miedo, nadie hace nada”, puntualizó.