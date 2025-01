Proceso constitucional genera preocupación en el sector empresarial

El proceso de desarrollo de una constituyente originaria es algo que genera preocupación dentro del sector empresarial, así lo reconoció el presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, Juan Arias, esta semana.

”Nos preocupa la parte económica (...). Cuando uno hace una constituyente originaria se frena mucha inversión, porque no se sabe cuáles serán las reglas del juego, luego de que se apruebe”, exclamó

El empresario reconoció que “hacen falta cambios” en la Constitución, pero alegó que hubiese preferido que estos fuesen puntuales.

“Nosotros esperamos que el presidente de la República, José Raúl Mulino, cumpla lo que prometió el 2 de enero, en su discurso a la nación. Dijo que iba a educar a la población en el tema de la constituyente y yo voy a ser uno de los educados”, ponderó.

Por su parte, el abogado, Miguel Antonio Bernal, quien es coordinador de la Secretaría Presidencial para la Reorganización del Estado y Asuntos Constitucionales (Sepresac), dijo a este medio que el proceso constituyente “no iba a ocasionar incertidumbre económica.

“Lo que menos genera un proceso constituyente es incertidumbre. No lo generó en 1945 ni en los más de cien países que han cambiado su Constitución. Esa es una de las excusas que aluden algunos, porque no quieren cambios. Una constituyente no es una varita mágica, pero es la mejor garantía para las relaciones económicas, locales y nacionales”, sostuvo Bernal.

“Una constituyente, en la medida que fortalece al ciudadano, es la mejor garantía para las relaciones económica internas e internacionales”, agregó.

Bernal destacó que este proceso constitucional va a “fortalecer la voluntad de inversión”. “En la actualidad, las personas no invierten en este país, por el alto grado de corrupción y burocracia que hay. En la medida que mejoremos eso, podremos mejorar, en materia económica”, concluyó.