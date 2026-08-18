Reforma de pensiones en Panamá: economistas advierten baja rentabilidad tras cambios

Miles de asegurados de la Caja de Seguro Social (CSS) han comenzado a modificar su futuro de retiro a través de la plataforma Mi Retiro Seguro. El plazo vence este 18 de agosto de 2026, y más de 6,300 personas ya han tomado la decisión. Ámbar Moreno, directora nacional de proyectos de la Dirección Ejecutiva Nacional de Innovación y Transformación, explicó que actualmente existen tres grupos de asegurados: quienes permanecen en el sistema de beneficio definido, los que optaron por quedarse en el sistema mixto —principalmente aquellos con menos de seis años para jubilarse— y los que decidieron migrar al nuevo esquema de capitalización. Con el proceso de cambios, la funcionaria señaló que aún quedan más de 50,000 asegurados del sistema mixto próximos a jubilarse que no han tomado una decisión. En estos casos, dijo, si no realizan ningún trámite, permanecerán automáticamente en el sistema mixto. Moreno también indicó que alrededor de 3,000 asegurados provenientes del sistema de beneficio definido ya optaron por el nuevo esquema de capitalización, mientras que otros 3,000 del sistema mixto también realizaron el cambio. Esto suma más de 6,300 personas que han decidido migrar, aunque la institución aún no ha publicado un desglose detallado por género o edad. Recordó que el plazo para realizar el cambio vence el 18 de agosto, y que quienes no formalicen su decisión permanecerán automáticamente en el sistema en el que se encuentran. “Todavía tienen la oportunidad de ingresar a la herramienta, validar sus aportes y decidir si les conviene permanecer o cambiarse al nuevo sistema”, enfatizó Moreno.

¿Falta de información?

Los economista Olmedo Estrada y Felipe Argote, coincidieron en que la cifra de 6,000 asegurados que han realizado el cambio hasta ahora es baja frente a la expectativa inicial. Estrada atribuyó esta situación a la falta de información clara para los afiliados, mientras Argote consideró que la población es “menos ingenua que antes” y prefiere evitar riesgos. Insistió en que muchos afiliados aún están confundidos y no cuentan con datos suficientes para tomar una decisión tan trascendental. El debate sobre las pensiones también se vincula al futuro del empleo. Argote advirtió que si los jubilados reciben montos insuficientes, muchos seguirán trabajando más allá de la edad de retiro, lo que limita las oportunidades para los jóvenes.

Distribución

Estrada subrayó que la sostenibilidad del sistema depende de revisiones periódicas, pues factores como la esperanza de vida y la disminución de la fuerza laboral impactan directamente las finanzas de la CSS. “Tal vez lo que se hizo ahorita tenga unos 20 o 25 años de sostenibilidad y luego habría que revisar, porque los tiempos cambian”, explicó. También advirtió que, aunque algunos asegurados se beneficiarán con el traslado, otros podrían recibir menos de lo esperado, lo que genera incertidumbre y confusión. La discusión sobre la sostenibilidad del sistema a nivel de pensiones no es exclusiva de Panamá. Estrada recordó que en países como Colombia, Costa Rica y República Dominicana se han evaluado modelos similares, con casos de éxito y fracaso. Mientras que Chile y Francia han enfrentado crisis similares en sus sistemas de jubilación. “Panamá también ha tenido que revisar sus esquemas porque la cantidad de trabajadores ha disminuido y eso impacta la CSS como institución”, puntualizó. Añadió que “nosotros estábamos ya rumbo al fracaso. Si no se hace esa modificación de la Caja de Seguro Social, íbamos a tener una institución en bancarrota”. Argote adoptó una postura más crítica. Recordó que en su libro de 2014 ya había advertido que los afiliados al sistema mixto se jubilaría con apenas un 25% de su salario, cifra que hoy se confirma. Según él, el nuevo sistema nacional podría reducir aún más ese porcentaje: “En el sistema nacional le va a tocar menos del 20% del salario. Así como le dije que era el 25% y resultó el 25%, ahora le digo que es menos del 20%”, afirmó. Argote cuestionó la transparencia del proceso y el manejo de los fondos, señalando que gran parte de los recursos se destinaron a la compra de bonos del Estado, lo que compromete la rentabilidad futura. “Ahora nuestras jubilaciones dependen de que el gobierno le pague al seguro los bonos que le compró”, advirtió. Subrayó que el problema no es solo el bajo porcentaje de jubilación, sino que muchos trabajadores no podrán retirarse nunca, pues con un 25% o menos de su salario no podrán sostenerse. “Nadie quiere trabajar 40 años para volverse pobre”, expresó. El economista también alertó sobre la proliferación de programas paralelos en Panamá. “No son tres programas, son cuatro, porque las jubilaciones especiales no se tocaron. Eso es inviable”, dijo, aludiendo a los beneficios extraordinarios que reciben ciertos sectores como la policía. Para Argote, la fragmentación del sistema aumenta el déficit y resta viabilidad al modelo.

Desglose

La decisión final de cambios en los programas de pensiones recae en cada asegurado, quien debe comparar los beneficios de permanecer en su programa actual o trasladarse al nuevo modelo. Se distribuyen de la siguiente manera. Beneficio Definido (Solidario): Los jubilados reciben una pensión calculada mediante una fórmula que combina los mejores años de salario y las cuotas aportadas. Es un esquema estable, pero depende de la sostenibilidad del fondo común. Sistema Mixto: Combina un tramo solidario —que cubre salarios hasta un tope— con una cuenta individual que acumula aportes e intereses sobre ingresos superiores. Quienes tengan más de siete años para jubilarse serán trasladados automáticamente al nuevo sistema en 2032. Nuevo Sistema de Capitalización con Garantía Solidaria: Establece un piso mínimo universal de $144.00 para quienes no logren suficientes aportes y una pensión mínima garantizada de $265.00 para quienes cumplan edad y cuotas. A ello se suma lo acumulado en la cuenta individual, lo que convierte al ahorro personal en un factor decisivo.

Origen

El proceso de reforma aprobado en 2005 estableció que todos los trabajadores que comenzaron a cotizar después de esa fecha ingresarían directamente al nuevo sistema de capitalización con garantía solidaria. Sin embargo, los asegurados que se jubilen antes del 1 de marzo de 2032 aún tienen la opción de permanecer en el sistema mixto o realizar el cambio hacia el nuevo esquema.

Ámbar Moreno Directora nacional de proyectos de la Dirección Ejecutiva Nacional de Innovación y Transformación Todavía tienen la oportunidad de ingresar a la herramienta, validar sus aportes y decidir si les conviene permanecer o cambiarse al nuevo sistema”,

Olmedo Estrada Economista Tal vez lo que se hizo ahorita tenga unos 20 o 25 años de sostenibilidad y luego habría que revisar, porque los tiempos cambian”