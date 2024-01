SNE: Licitación de infraestructura hasta 2046 ‘es exclusiva para las energías renovables’

La Secretaría Nacional de Energía (SNE) a través de una resolución publicada este lunes, 15 de enero, dio instrucción a la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (Etesa) para elaborar los pliegos de cargo para licitar la compra a largo plazo de energía, potencia y energía asociada, con la intensión de poder asegurar ese suministro energético con energías limpias hasta el 2046.

Pero, “esta licitación a largo plazo será exclusiva para las energías renovables en Panamá”, aclaró la secretaria de Energía, Rosilena Lindo, destacando que este proceso resalta el compromiso clave que está haciendo Panamá en su compromiso presentado ante la Naciones Unidas -con la descarbonización del sector eléctrico-, con que el 95.5% de las reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero, totales del país, iban a provenir del sector energético. Además, esto es crucial en los avances de la Agenda de Transición Energética del país.

“Es clave resaltar que con esta licitación, al garantizar que vamos a tener sol y viento y otras renovables, y cumplir con las necesidades energéticas de nuestro desarrollo, queda garantizado el 29% del total de ese compromiso de reducciones de emisiones. Estamos hablando de que alrededor de 17.5 millones de toneladas de CO2 no van a ser emitidas a la atmósfera y que van revertir también en beneficio de la salud en Panamá”, aseveró la secretaria de Energía en una conferencia de prensa.

Precisó que con esta resolución lo que se busca es poder facilitar la licitación de 500 megawatt (o megavatios) de energía que pueden también requerir energía hasta 2,482 gigawatts hora al año, con la finalidad no solo de tener más energía limpia en nuestro país que generen nuevos empleos, sino también para poder enfrentar claramente, a través de los precios garantizados, el impacto a la tarifa de electricidad en Panamá.

Se estima que alrededor de 4,600 nuevos empleos se van a estar creando en el marco de esta primera licitación de largo plazo exclusiva para energías renovables, a efectuarse en Panamá en los últimos 10 años.

Lindo agregó que aquí cuando se habla del tema de garantías en los precios, al utilizar los recursos renovables del país, “se elimina de la ecuación ese vaivén de la indexación de los precios de combustibles fósiles”, que también en este momento participan de la matriz eléctrica en Panamá.

“Esto es clave resaltarlo, al asegurar que vamos a licitar y garantizar por veinte años más una penetración importante de energías limpias también estamos garantizando tener contratos que nos permitan alejarnos de los vaivenes, de los precios de los combustibles fósiles al ser importados y utilizados también para la generación, eléctrica”, aseveró Lindo.

En el pastel de la distribución de energía eléctrica el Panamá, al día de hoy, el 44% es hidroeléctricas, el 36% térmica, el 11% eólica y el 9% solar, según datos divulgados por la Autoridad de los Servicios Públicos (Asep), entidad que recientemente anunció el pliego tarifario que regirá durante el primer semestre 2024.

Con respecto a la resolución No. MIPRE-2024-0001384, publicada en la Gaceta Oficial digital No. 29949-A, que recomendó elaborar los pliegos de cargo para licitar la compra a largo plazo de energía, potencia y energía asociada, el gerente general de la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (Etesa), Carlos Manuel Mosquera C. destacó que esta va a ser la primera licitación a nivel regional, Centro y Caribe que va a incluir almacenamiento de energía, sistema de almacenamiento de energía, para garantizar una posibilidad que las fuentes renovables, en el caso específico, la solar, puedan aportar, energía y potencia firme.

“Eso es algo nuevo, es una novedad que hay que destacar”, sostuvo Mosquera, quien a su vez especificó que esta licitación incluye el desarrollo de plantas renovables con instalación de baterías del 10% al 15%, para darle más flexibilidad al Sistema Eléctrico Nacional. “Todo eso se consideró para establecer los porcentajes tanto de las plantas existentes como de las nuevas. El periodo total de esta licitación es 20 años y está bien definida”, reiteró el gerente general de Etesa.

Al mismo tiempo, Mosquera profundizó en que la estructuración de la licitación se hizo tomando en consideración la cantidad de licencias definitivas y profesionales que ya han sido emitidas y están en función; pero también considerando la potencia y energía ya contratada, es decir, que esta licitación incluye la potencia y energía no contratada para los periodos que hacen falta.

El gerente de Etesa insistió en que muy importante destacar que en este proceso se haya considerado el desarrollo de plantas renovables; y que en el día de hoy hay casi 900 megavatios de licencias definitivas ya aprobadas. “Esos 900 megavatios de licencias definitivas significa que se van a traducir a corto plazo en plantas de generación renovables y existen casi 3,200 mil megavatios de licencias profesionales que están en trámites”, puntualizó Mosquera.

Este 26 de enero es el día internacional de las energía limpia, una propuesta que llevó Panamá a las Naciones Unidas y fue apoyada por Emiratos Árabes Unidos junto a 196 países que le han dicho sí a las energías renovables.

“Es importante que tengamos muy en cuenta que esta licitación exclusiva para las energías renovables representa y garantiza poder suministrar esa energía fundamental, mientras estamos siendo testigos de un aumento de la demanda energética y un aumento de electrificación de nuestra economía. Todos sabemos el impacto amplio que está teniendo el cambio climático en Panamá, el impacto adicional que le agrega el fenómeno de El Niño. Es un reto que tenemos dentro del sector eléctrico de nuestro país”, afirmó Lindo.