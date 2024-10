Un proyecto de ley busca garantizar el 1 % del PIB de Panamá en ciencia y tecnología; Apede y Senacyt lo respaldan

Senacyt

Eduardo Ortega Barría, secretario nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, por su parte, calificó como un momento histórico para la ciencia el avance en primer debate del proyecto de ley No. 98.

“Tenemos décadas esperando esta discusión que creemos que va a transformar este país y convertirlo [...] en un país que se desarrolla social y económicamente, haciendo las inversiones adecuadas”, ponderó Ortega.

Y es que para el secretario de Energía, “la ciencia impacta todos los aspectos, en los alimentos, en la vida, en el mundo natural y, a pesar de que el mundo cambia para bien o para mal, la ciencia nos puede ayudar a encontrar soluciones nuevas para casi todo lo que hacemos los seres humanos ...”.

Por lo tanto, recalcó Ortega: “necesitamos fortalecer la inversión para que podamos incrementar el número de investigadores y la generación de conocimiento. Si no tenemos investigadores, no generamos conocimientos, y si no generamos conocimientos, no innovamos y no generamos propiedad intelectual”.