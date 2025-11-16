Banca panameña pide ‘prudencia’ ante el frenesí de iniciativas legislativas

Para el presidente ejecutivo de la ABP, la sobrerregulación, especialmente aquella que restringe las herramientas de cobro o la información crediticia, termina perjudicando al cliente. 'Los bancos entonces comienzan a ver a todo el mundo como un sujeto de riesgo más alto, y se van retirando o van encareciendo el costo del crédito,' explicó Berguido, añadiendo que limitar el historial de crédito perjudica a las personas que no lo tienen, ya que las convierte en sujetos de crédito de mayor riesgo.Boyd fue enfático al referirse a iniciativas con impacto fiscal, como el subsidio de intereses para viviendas usadas, señalando que el proponente (el legislador) debe hacer la tarea completa y trabajar de cerca con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para asegurar la sostenibilidad del proyecto.'Los derechos vienen con responsabilidades y hay que hacer la tarea completa,' comentó el presidente de la ABP, reafirmando que la asociación está abierta a escuchar propuestas que fortalezcan el sistema financiero de forma adecuada y segura.