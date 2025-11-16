Banca panameña pide ‘prudencia’ ante el frenesí de iniciativas legislativas

La Asociación Bancaria de Panamá (ABP) expresó su preocupación por el “frenesí” de iniciativas legislativas que buscan regular al sector financiero y bancario desde la Asamblea Nacional (AN).

Aunque puede que muchas de las propuestas estén impulsadas con “las mejores intenciones”, los banqueros hicieron un llamado urgente a la prudencia, solicitando tiempo para estudiar el impacto de las normas y escuchar a los expertos técnicos.

Carlos Berguido, presidente ejecutivo de la ABP, enfatizó el respeto del sector bancario por la democracia y el orden constitucional. Sin embargo, dijo, su principal cuestionamiento radica en el riesgo de crear leyes paralelas que entren en conflicto con la extensa normativa ya existente.

“Lo único que pedimos es prudencia cuando se lanzan iniciativas legislativas. La prudencia, el tiempo de estudiar, entender las consecuencias de lo que se está haciendo, y que se escuche a las personas que son técnicos en el asunto, que pueden explicar cuáles son las consecuencias buenas, malas para la población, para los bancos y para el país,” afirmó Berguido.

Ernesto Boyd, presidente de la Junta Directiva de la ABP, complementó las declaraciones de Berguido, reconociendo que muchas iniciativas nacen con “muy buenas intenciones”, pero enfatizó la necesidad de aplicar una práctica fundamental de la empresa privada a la labor legislativa: el estudio de costo-beneficio.

Recordó que los recursos del país no son ilimitados y que toda propuesta debe ser integral, abordando la viabilidad financiera.

“La primera pregunta que nos debemos de hacer es: ¿de dónde vamos a sacar los recursos?, realmente ¿a cuántas personas vamos a beneficiar con estas iniciativas? y ¿qué cosas tendrían que cambiarse para poder regular y supervisar esa buena iniciativa?”, reflexionó el presidente de la ABP.