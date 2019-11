Telesur considera censura retiro de señal en teleoperadora pública boliviana

La presidenta del canal multiestatal Telesur, Patricia Villegas, calificó este viernes de "censura" la suspensión de su señal en la pública Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel) en Bolivia y pidió a la teleoperadora que de "dé marcha atrás".

En conversación telefónica con Efe, Villegas indicó que en sus contactos con Entel los representantes del canal han solicitado que "dé marcha atrás en su determinación de rescindir el contrato con Telesur", pues a su juicio "no hay ninguna razón" para esa medida.

"En el caso particular de Bolivia, nosotros estamos diciendo que en este contexto eliminar cualquier canal no se puede entender de ninguna otra forma que no sea censura y nosotros estamos pidiendo que la gente tenga derecho a la información plural", dijo.

En varias ciudades de Bolivia se registran movilizaciones de partidarios y detractores de Evo Morales, luego de que el pasado 11 de noviembre abandonó el país después de que las Fuerzas Armadas le forzaran a dejar el cargo y recibió asilo en México.

La renuncia de Morales ha sido calificada como "golpe de estado" por varios Gobiernos y políticos latinoamericanos. Otros países han reconocido al Ejecutivo interino de Jeanine Áñez, mientras que parte de la comunidad internacional ha instado al diálogo sin pronunciarse sobre la crisis política.

Villegas relató que cuando Telesur salió del aire el lunes los representantes de Entel atribuyeron la situación a "problemas técnicos" para retransmitir la señal, pero ante la insistencia de los representantes del canal este jueves recibieron una carta donde se da por finalizado el contrato.

Villegas destacó la solicitud del relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, quien afirmó en Twitter este jueves, a propósito del caso, que el Estado "debe ser neutral ante la línea editorial de medios y no restringir la libertad de información por medios indirectos".

"Estamos esperando que, de acuerdo a la visita de la Comisión, realmente poder revertir esa decisión de la distribución de la señal de Telesur", dijo Villegas.

Consultada sobre la presencia de Telesur en otras operadoras que emiten en Bolivia, Villegas indicó que más allá de reportes de usuarios se les ha dificultado corroborar la información.

El canal multiestatal, señaló, tiene una distribución "muy importante" en Bolivia en donde se emite a través de operadores regionales y nacionales, así como en universidades de varios puntos del país.

Villegas señaló que la situación en Bolivia es similar a lo ocurrido en Ecuador, aunque en ese caso no recibieron "ninguna razón, ni escrita ni verbal" y tampoco fueron atendidos por las autoridades.