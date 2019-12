Fiscales anticorrupción reciben apoyo en Perú para el 2020

Los fiscales peruanos que integran el Equipo Especial Lava Jato, que investigan el caso de corrupción de Odebrecht en Perú, recibieron hoy el respaldo del fiscal supremo de Perú, Pablo Sánchez, para su labor.

El alto funcionario del Ministerio Público dijo a la prensa local que el apoyo de su despacho a las investigaciones busca fortalecer la lucha en contra los actos de corrupción y el crimen organizado.

"Mi respaldo al trabajo que realizan los fiscales del Equipo Especial Lava Jato, Cuellos Blancos del Puerto y de todos aquellos fiscales que día a día se enfrentan a la criminalidad organizada", subrayó.

En esa línea, Sánchez, quien fungió como fiscal de la nación de 2015 a 2018, desmintió versiones que distorsionaron su posición y aseguraban que había quitado el respaldo al Equipo Especial.

La declaración de Sánchez ocurre después que, el 24 de diciembre, Zoraida Avalos, fiscal de la nación, expresó también su apoyo al Equipo Especial Lava Jato.

"Confirmo lo expresado por la fiscal de la nación, Zoraida Avalos, negando la versión sobre un supuesto cuestionamiento al Equipo Especial del denominado caso Lava Jato", aclaró en el texto. Dichos fiscales tienen en sus manos investigaciones de alto perfil que involucran a ex presidentes, como Alejandro Toledo, quien está preso en Estados Unidos y en proceso de extradición por sus vínculos con Odebrecht.

El equipo también tiene los casos de la ex candidata presidencial Keiko Fujimori, investigada por presuntamente recibir 1,2 millones de dólares de Odebrecht para su campaña presidencial de 2011.

De igual forma, manejan un nutrido grupo de indagaciones a ex ministros, ex congresistas, ex gobernadores y ex alcaldes, algunos de los cuales se encuentran con prisión preventiva por sus vínculos con el caso.

La constructora brasileña Odebrecht es investigada por presunta corrupción y millonarios sobornos a políticos y empleados públicos en algunos países de América Latina.