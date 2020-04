La Real Academia Española define que un ovni es aquel objeto volador no identificado, al que en ocasiones se considera como una nave espacial de procedencia extraterrestre.

Pero, ¿realmente existen estos objetos? Según una publicación este lunes por el Departamento de Defensa de Estados Unidos, sí existen. La entidad reveló las grabaciones de tres videos cortos donde se observan objetos no identificados con sorprendente velocidad por el aire.

Las imágenes fueron recogidas en 2004 y 2015 por pilotos de Marina con cámaras térmicas de caza de combate.

El Departamento de Defensa “publica estos videos para clarificar cualquier malentendido por parte del público sobre si las grabaciones que han ido circulando son reales o no, y si hay algo más (contenido) en los videos. El fenómeno aéreo que se aprecia en los vídeos permanece clasificado como no identificado”, explicó el Pentágono sobre estas imágenes, que habían sido filtradas y llevan circulando en la red desde 2007 y 2017, señala el diario digital Infobae.

“Después de una revisión exhaustiva, el departamento ha determinado que la publicación autorizada de estos videos no clasificados no revela ninguna capacidad o sistema sensible”, dijo la portavoz del Pentágono Sue Gough en un comunicado, “y no incide en ninguna investigación posterior de incursiones en el espacio aéreo militar por parte de fenómenos aéreos no identificados”, redacta CNN En Español.

Los videos de la Marina fueron publicados por primera vez entre diciembre de 2017 y marzo de 2018 por la Academia de Artes y Ciencias To The Stars, una compañía cofundada por el exmúsico de Blink-182 Tom DeLonge, que dice que estudia información sobre fenómenos aéreos no identificados, detalla CNN.

En 2017, uno de los pilotos que vio uno de los objetos no identificados en 2004 le dijo a CNN que se movía de maneras que no podía explicar.

Los vídeos datan de entre 2004 y 2015, Tomada de CNN

El investigador, escritor, Premio Planeta y bestseller mundial Javier Sierra, dijo en una entrevista realizada por el diario digital 20Minutos, que esas imágenes hacen ver que fueron tomadas por aviones del USS Nimitz. A su vez, añadió que se filmaron en las costas de San Diego, en California y son imágenes de cámaras térmicas. Se sabe por la información del cuadro de mandos de la pantalla que había rachas de viento de 200 km/h y el aparato que aparece cambia de trayectoria y se mueve con total tranquilidad”.

Así que sí: es un ovni. “Se pueden descartar teorías como la de que era un ensayo de dron volando a 30.000 metros. No es un dron que se moviera así en el 2004”, explicó Sierra al medio.

Según el comunicado, la portavoz del Pentágono, aseguró que “después de una revisión exhaustiva, el Departamento de Defensa determinó que la publicación autorizada de estos vídeos no clasificados no revela ninguna capacidad o sistema sensible”. Es decir, que no muestra nada que el Pentágono no quiera que se vea, como la propia tecnología o sistemas de su ejército.

La gran interrogante es ¿qué hay detrás de estas publicaciones que crean más pánico en la población mundial?