¿Cómo llega al puesto de embajadora de Panamá en Marruecos? ¿Cuáles son sus expectativas?

Tengo cuatro meses en Rabat, soy funcionaria de carrera diplomática. Me estaba desempeñando como directora general de Política Exterior durante los últimos tres años, de manera que he llegado a la embajada en Rabat, con la claridad de los intereses y de la intención que tiene el gobierno del presidente José Raúl Mulino y el canciller Javier Martínez-Acha de impulsar esta agenda bilateral.

¿En qué consiste esa agenda bilateral?

Durante la visita del canciller, se firmaron acuerdos de cooperación. ¿En qué consistían?

Además de la capacitación técnica, ¿hay algún interés de empresas marroquíes en ofrecer sus productos o de contratar aquí en Panamá o viceversa?

Esa es la segunda parte de la agenda que atendió el canciller Martínez-Acha. En Casablanca, se atendieron tres reuniones muy importantes que tienen que ver la primera con la Confederación General de Empresas de Marruecos con la cual se busca establecer una asociación empresarial entre los dos países enfocando ese intercambio en estos sectores que les he mencionado, agricultura, logística, industrias farmacéuticas, energías renovables. Ahí Panamá tuvo la oportunidad de compartir las ventajas de nuestro régimen de Sedes de Empresas Multinacionales (SEM), del régimen de Empresas Multinacionales para la Prestación de Servicios Relacionados con la Manufactura (EMMA), para que empresas marroquíes se instalen en Panamá y tengan acceso a los mercados de Norte y Sudamérica.

¿Marruecos podría ser entonces una puerta para que Panamá entre al mercado africano?

El Sahara Occidental es un punto de conflicto para Marruecos, que lo considera parte de su territorio, mientras otros grupos reclaman su autonomía. ¿Cuál es la postura de Panamá?

Yo no me atrevería a hacer comentarios sobre la situación entre estas dos partes, pero sí le puedo compartir cuál es la posición de Panamá y sobre todo la posición que nosotros planteamos en el marco de este encuentro.

¿Cuántos panameños hay ahora mismo en Marruecos? ¿Tiene algún mensaje para ellos?

La comunidad de panameños aquí no supera los 10 panameños. Pero para esos panameños estamos aquí, para servirlos, para atenderlos. De a poco los he ido conociendo y si puedo decir algo positivo es la cercanía que sienten los panameños que he conocido, la conexión que tienen con nuestro país, el interés por mostrar nuestra cultura, por identificarse, por mostrar esa panameñidad y realmente eso llena el corazón que estando al otro lado del mundo nos encontremos a panameños deseosos de poner nuestro nombre en alto, aún cuando son pocos de este lado.