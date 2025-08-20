Casos de juntas comunales: Autoridad Nacional de Descentralización descarta ser querellante

El secretario general también destacó que la <b>digitalización de los procesos administrativos</b> se ha convertido en una de las prioridades de la AND. Con esta estrategia, se busca agilizar trámites, reducir costos y garantizar mayor transparencia en la gestión de los recursos.'Un representante de una comunidad lejana no debería gastar cuatro horas en canoa para entregar un expediente. Con la digitalización podrá hacerlo desde su localidad, con firma digital y en línea', detalló.Según Ríos, la apuesta por la tecnología permitirá optimizar los recursos, mejorar la eficiencia institucional y ofrecer mayor claridad en el manejo de los fondos. 'Cada día tenemos que ser más transparentes y eficientes. La digitalización es el camino para lograrlo', concluyó.