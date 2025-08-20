Demanda sindical contra Chiquita podría afectar negociaciones, según ministra de Trabajo

La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz, aseguró que la demanda que el dirigente Francisco Smith del Sindicado de trabajadores de las Industrias del Banano, agropecuario y Empresas a Fines (Sitraibana) busca presentar en contra de la multinacional Chiquita Panamá podrían afectar las negociaciones que el Gobierno mantiene para que se reactiven las operaciones.

“Increíble cómo un dirigente sindical, después de haber destruido más de 5.000 empleos en la noble provincia de Bocas del Toro, ahora hace declaraciones con exigencias”, criticó Muñoz, en sus redes sociales.

Añadió que “si las negociaciones para que la empresa regrese fallan, será responsable por segunda vez , de poner en riesgo el sustento de miles de familias bocatoreras”.

Este lunes, Smith informó que la demanda contra Chiquita Panamá se por incumplimiento al pago de las liquidaciones de los trabajadores despedidos, tras las suspensiones de las operaciones que hiciera la empresa por las protestas que se dieron entre mayo y junio en la provincia y que les generó pérdidas económicas

”Junto a nuestros abogados se están interponiendo varias demandas a Chiquita para poder ver cómo podemos retornar nuevamente a las labores de esta empresa porque nosotros nos hemos apegado a las leyes del Código de Trabajo y el Ministerio de Trabajo”, confesó el dirigente.

La ministra de Trabajo aclaró que en su momento los trabajadores de la bananera se acercaron al ministerio para informar que no estaban conformen con la cantidad de dinero que estaban recibiendo, ya que no se estaban cumpliendo con las prestaciones laborales.

En respuesta, aseguró, enviaron un equipo y habilitamos la caja de consolidación con auditores laborales y abogados para acompañarlos en este proceso.

“Me parece totalmente irresponsable”, afirmó Muñoz, subrayando la gravedad con la que su despacho percibe el mensaje emitido por el líder de SITRAIBANA.

Se espera que en las próximas horas se aclaren los puntos de conflicto entre ambas partes y se conozca la respuesta del sindicato a las declaraciones de la ministra.