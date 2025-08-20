Tribunal Electoral inicia preparación del Plan General de Elecciones 2029

Las próximas elecciones generales de Panamá serán en mayo de 2029, desde ya el Tribunal Electoral avanza en la organización de este proceso y, este martes, se inició el acto preparatorio del Plan General de Elecciones (PLAGEL 2025–2029).

A finales de julio, el Tribunal Electoral desarrolló la primera reunión de coordinación del Plan General de Elecciones (PLAGEL), dirigido por el magistrado primer vicepresidente, Luis Guerra Morales.

“Las elecciones no se improvisan. En Panamá, nos preparamos con 4 años de antelación para garantizar transparencia, confianza e innovación”, publicó el Tribunal Electoral en su cuenta de X.

Por su parte, el magistrado Luis Guerra Morales explicó que el Plan General de Elecciones arranca oficialmente el 2 de junio 2027, sin embargo el Tribunal Electoral ha decidido arrancar con actos preparatorios para llegada la fecha establecida no empezar de cero con la organización de los comicios.

En este momento, el Plan General de Elecciones está siendo trabajado por un total de ocho comisiones, entre ellas la recién creada de Libre Postulación.

“Los partidos políticos eran lo que siempre miraba hacia allá, pero ahora tenemos nuevos actores en la política panameña. No puede haber una mesa que no está equilibrada, todos necesitan tener las mismas oportunidades”, dijo Guerra sobre la creación de esta comisión en declaraciones ofrecidas en TVN Noticias.

El Plan General de Elecciones (PLAGEL) para el proceso electoral del 2029 está conformado por las comisiones de:

- Planificación del Proceso

- Padrón Electoral

- Verificación de Límites

- Reclutamiento

- Capacitación

- Sistematización del Proceso

- Seguridad Informática

- Libre Postulación