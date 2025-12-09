Ejecutivo divulga listado de celebraciones patronales y cierres públicos para 2026

El Gobierno de Panamá oficializó mediante el Decreto Ejecutivo N.º 38 del 5 de diciembre de 2025 los feriados locales correspondientes al año 2026, que incluyen días de Santos Patronos y fundación de distritos.

La medida, publicada en la Gaceta Oficial, ordena el cierre de las oficinas públicas nacionales y municipales en las fechas asignadas para cada región.

El decreto establece más de 50 celebraciones distribuidas a lo largo del año, comenzando el pasado 6 de enero con la festividad de Nuestra Señora de los Remedios en el distrito de Remedios, Chiriquí, y abarcando eventos como la Virgen de la Candelaria, San José, San Isidro Labrador, San Juan Bautista, San Buenaventura, Virgen del Carmen, Nuestra Señora de los Ángeles, Consolación de María, así como diversas fundaciones de distritos.

Cada fecha implica un feriado distrital y la suspensión de labores en instituciones públicas dentro del área correspondiente.

El documento aclara que, cuando un feriado coincida con sábado o domingo, no se trasladará al lunes siguiente.

Asimismo, detalla que diversas instituciones deben mantener operaciones por la naturaleza de sus servicios, incluyendo sistemas de salud, seguridad, tránsito, bomberos, aduanas, servicios aeroportuarios y otras entidades operativas del Estado.

El decreto también especifica que las instituciones bancarias se regirán por la normativa ya establecida y que la medida no aplica a la Autoridad del Canal de Panamá, conforme a la Ley 19 de 1997.