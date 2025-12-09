Ejecutivo divulga listado de celebraciones patronales y cierres públicos para 2026

El Gobierno de Panamá oficializó mediante el <b>Decreto Ejecutivo N.º 38 del 5 de diciembre de 2025</b> los <b>feriados locales correspondientes al año 2026</b>, que incluyen días de <b>Santos Patronos</b> y <b>fundación de distritos</b>.La medida, publicada en la <b>Gaceta Oficial</b>, ordena el <b>cierre de las oficinas públicas nacionales y municipales</b> en las fechas asignadas para cada región.El decreto establece más de <b>50 celebraciones</b> distribuidas a lo largo del año, comenzando el pasado 6 de enero con la festividad de <b>Nuestra Señora de los Remedios</b> en el distrito de Remedios, Chiriquí, y abarcando eventos como la <b>Virgen de la Candelaria</b>, <b>San José</b>, <b>San Isidro Labrador</b>, <b>San Juan Bautista</b>, <b>San Buenaventura</b>, <b>Virgen del Carmen</b>, <b>Nuestra Señora de los Ángeles</b>, <b>Consolación de María</b>, así como diversas <b>fundaciones de distritos</b>. Cada fecha implica un feriado distrital y la suspensión de labores en instituciones públicas dentro del área correspondiente.El documento aclara que, cuando un feriado coincida con <b>sábado o domingo</b>, <b>no</b> se trasladará al lunes siguiente.Asimismo, detalla que diversas instituciones deben <b>mantener operaciones</b> por la naturaleza de sus servicios, incluyendo sistemas de salud, seguridad, tránsito, bomberos, aduanas, servicios aeroportuarios y otras entidades operativas del Estado.El decreto también especifica que las <b>instituciones bancarias</b> se regirán por la normativa ya establecida y que la medida <b>no aplica</b> a la <b>Autoridad del Canal de Panamá</b>, conforme a la Ley 19 de 1997.