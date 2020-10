Abren investigación preliminar contra Vizcarra por delitos de corrupción

El presidente de Perú, Martín Vizcarra, será investigado preliminarmente por la fiscalía como sospechoso de haber cometido delitos de corrupción por supuestamente haber recibido coimas para otorgar obras públicas cuando era gobernador de la sureña provincia de Moquegua (2011-2016).

Con este paso, que arrancó formalmente el viernes pero fue anunciado recién por el Ministerio Público, Vizcarra se une a la extensa nómina de mandatarios peruanos acusados, detenidos o bajo investigación formal por delitos de corrupción: Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), Ollanta Humala (2011-2016), Alejandro Toledo (2000-2006), Alberto Fujimori (1990-2000) y Alan García (1985-1990 y 2006-2011), quien se suicidó mientras era investigado.

La decisión de la fiscalía especializada en delitos de corrupción de funcionarios se basa en declaraciones de aspirantes a colaborador eficaz, figura legal que otorga beneficios legales a personas que confiesan delitos y aportan información creíble y contrastable para ayudar en la causa.

Lomas de hilo

El caso bajo investigación está vinculado a la empresa Obrainsa, dirigida por Elard Tejeda, sospechoso junto con Vizcarra de los delitos de cohecho y colusión en agravio del Estado.

Tejeda era investigado por el fiscal Germán Juárez en el marco de un proceso contra el denominado "club de la construcción", una asociación de constructoras peruanas y extranjeras que durante años repartieron coimas y recibieron contratos de obras públicas de forma coordinada.

En ese contexto, un aspirante a colaborador relató y brindó documentación al fiscal indicando que Obrainsa pagó un millón de soles (unos 300.000 dólares) a Vizcarra por otorgar el proyecto hídrico Lomas de Ilo, cuando era gobernador regional de Moquegua.

Según el relato del testigo difundido por varios medios de comunicación, Vizcarra pidió dinero a cambio de ofrecer información privilegiada a la empresa para que ésta ganara el concurso, cuyo proceso, evaluación, calificación y resolución de consultas técnicas fue realizado por la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops), organismo de la ONU que se usa para estos casos precisamente para evitar actos de corrupción.

Vizcarra habría recibido el dinero personalmente en efectivo, y dentro de un sobre.

Hospital

La apertura de esta investigación coincidió con la revelación de que otros aspirantes a colaborador eficaz denunciaran otro supuesto acto de corrupción de Vizcarra en Moquegua, en este caso vinculado a la construcción de un hospital regional.

En este caso Vizcarra habría cobrado 1.300.000 soles (unos 370.000 dólares) para facilitar que el Consorcio Hospitalario Moquegua, formado por las empresas Iccgsa e Incot, recibiera la adjudicación de la obra, que también se realizó bajo la coordinación de la Unops.

Este acto de corrupción se habría hecho vía un intermediario, un exministro de Pedro Pablo Kuczynski amigo personal de Vizcarra, al que varios medios peruanos identifican como uno de los aspirantes a colaborador eficaz de este caso.

Vizcarra lo niega

"No he recibido ningún soborno por ninguna obra ni en Moquegua ni en ninguna parte del Perú ni del mundo". Así de categórico respondió Vizcarra a estas acusaciones en un programa nocturno de la televisión peruana.

Según el mandatario, la seguidilla de graves acusaciones en su contra responden a intentos para "desestabilizar al Gobierno" y son un "esfuerzo político y económico" concertado "para sacar a Vizcarra del Gobierno, porque quisieran incluso que las elecciones no sean en abril y eso es lo riesgoso, eso es lo que no está viendo la gente".

Vizcarra ya insistió en esta tesis hace algunas semanas, cuando el Congreso intentó destituirlo por el denominado caso "Swing", la supuesta contratación irregular de un allegado por parte del Estado.

En cuanto a las acusaciones de los aspirantes a colaborador eficaz, el mandatario recordó que "llevan dos años solicitando ser colaboradores y no pueden mostrar una sola prueba de estos infundios que rechazo categóricamente".

"Desconozco absolutamente lo que manifiestan, porque no pueden haber intermediarios de algo que no existe, algo irreal. Yo he trabajado de manera honesta y transparente, y estamos siempre con la verdad trabajando en función a lo que es mejor para la población", añadió.

En cualquier caso, el presidente añadió que respeta la independencia de poderes y que "lo que determine el Ministerio Público lo acatamos".

Foto polémica

En este contexto, en un evento que parece favorecer la tesis de Vizcarra, en la tarde noche del domingo se difundieron unas imágenes del mandatario junto con Antonio Camayo, protagonista del sonado caso de corrupción judicial de "Los cuellos blancos del puerto".

Esas imágenes parecían demostrar que Vizcarra había mentido a la población deliberadamente cuando negó haberse reunido e incluso conocer a esa persona, y así se difundió en los medios en un primer momento.

Sin embargo, al poco comenzaron notarse ciertas discrepancias en las fotografías, pues por un lado el mandatario parece tener un peso mayor al suyo habitual y por otro, el reflejo de una mano hace pensar que el documento gráfico ha sido gravemente editado.

"Hay que verificar esa foto. Mi fluctuación de peso es entre 3 a 4 kilos, nunca he subido 20 kilos como ahí en la foto. Yo no reconozco esa foto. Lo que es absolutamente claro es que con el señor Camayo nunca he tenido ninguna relación amical, política ni económica, en absoluto", dijo el mandatario en referencia a este suceso.