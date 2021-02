Advierten del impacto del calentamiento global en el sistema atlántico

El calentamiento global podría repentinamente anular el sistema de corrientes del Atlántico, causando cambios abruptos en los monzones y la reducción de la precipitación pluvial en el hemisferio norte, según un artículo que publica este lunes la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

El sistema de corrientes, conocido como de Circulación Meridional de Vuelco (retorno) del Atlántico (AMOC, por sus siglas en inglés), redistribuye el calor de las regiones ecuatoriales hacia el hemisferio norte y se aproxima, junto con otros subsistemas climáticos, a un punto de inflexión, según los científicos del Instituto Niels Bohr en la Universidad de Copenhague (Dinamarca).

El artículo indicó que entre los científicos que estudian el clima hay una preocupación creciente porque varios subsistemas climáticos puedan suspender su actividad irreversible y abruptamente si los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera pasan umbrales todavía no determinados.

Estos subsistemas incluyen los mantos de hielo en la Antártida y Groenlandia, las junglas húmedas de la Amazonía, los monzones de Asia y Australia, el manto de hielo del Ártico y el AMOC.

Los cambios podrían alterar de manera drástica las condiciones para la agricultura, la biodiversidad y la economía en vastas partes del mundo.

Por otra parte, no hay certeza acerca de si puedan ocurrir efectos de inflexión inducidos por el calentamiento global. Estos efectos se manifiestan como una inflexión del sistema a una nueva condición aún antes de que se alcance un umbral teórico, como pueden ser los niveles de CO2 en la atmósfera.

"En la inflexión inducida por la tasa, el factor más importante es la tasa de cambio, no la magnitud del cambio", indicó el artículo. "Esto es porque la inflexión ocurre de manera más rápida cuando las condiciones del sistema cambian más bien rápido", agregó.

La ocurrencia de inflexiones de sistemas inducidas por las tasas en un modelo oceánico global proporciona evidencias importantes de que uno o más de los subsistemas climáticos pueden cambiar debido a las presiones del calentamiento global, añadió.

"Las conclusiones apuntan a las limitaciones fundamentales en la capacidad para predecir qué ocurrirá con el clima, y corroboran la necesidad de limitar las emisiones de CO2 a fin de evitar las inflexiones peligrosas e impredecibles", concluyó el artículo.